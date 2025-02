Muere el actor de Street Fighter y Fast and Furious Peter Navy Tuiasosopo a los 61 años

Muere el actor de Street Fighter y Fast and Furious Peter Navy Tuiasosopo a los 61 años - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

El actor de cine y televisión Peter Navy Tuiasosopo, conocido por su trabajo en películas como Street Fighter y The Fast and the Furious, falleció el lunes. El interprete estadounidense tenía 61 años.

"Con el corazón encogido, mi familia y yo queremos dar las gracias a todos por sus pensamientos y oraciones. Nuestro padre, Peter N. Tuiasosopo, falleció esta mañana a las 3:16", escribió su hijo Manoah Peter Tuiasosopo en Facebook. La causa de la muerte no fue revelada en el post de Facebook, pero su hijo dijo a TMZ que su padre murió de complicaciones cardíacas en Phoenix, Arizona.

"Mi padre vivió una vida increíble y de ninguna manera su impacto se detiene aquí. Su fuerza, amor, compasión y bondad se sentirán por siempre", escribió el hijo del finado.

Tras una no muy exitosa carrera como jugador profesional en la NFL, la liga estadounidense fútbol americano, Tuiasosopo comenzó su carrera como actor en 1991 con su primer papel cinematográfico como Manumana 'el Esbelto', el comprometido y respetuoso jugador en la comedia deportiva sobre fútbol americano El gran pelotazo, también conocida como Un héroe en la universidad.

Posteriormente coprotagonizó su primera serie de televisión, la comedia de acción Danger Theatre, en el papel del detective Al Hamoki, junto al mítico Adam West. Sus créditos televisivos posteriores incluyen el papel del custodio y ex luchador de sumo Yoshi Nakamura en la serie de Disney Kickin' It. Participó como actor invitado en numerosas series, entre ellas NCIS, Mob City, Ray Donovan, Mayans M.C. y, más recientemente, Magnum P.I.

Pero sin duda alguna su papel más popular fue el del imponente campeón de sumo japonés Edmond Honda en la adaptación cinematográfica del popular videojuego Street Fighter. Un filme que en 1994 dirigió y escribió Steven E. de Souza y que contó con Jean-Claude Van Damme, Raul Julia, Ming-Na Wen, Damian Chapa o Kylie Minogue.

Sus otros créditos cinematográficos incluyen un pequeño papel en la primera entrega de Fast and Furious con Vin Diesel y Paul Walker, el papel de Willie Dumaine en 12 trampas con John Cena, así como Batman & Robin, Los Ángeles de Charlie, Austin Powers en Miembro de Oro o El Rey Escorpión, entre otras.