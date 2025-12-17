La estrella revelación de Hamnet protagonizará junto a Scarlett Johanson El exorcista de Mike Flanagan

Archivo - Linda Blair en El Exorcista - Morgan Creek Entertainment - Archivo

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

Dirigida y escrita por Mike Flanagan ('La maldición de Hill House, Misa de medianoche'), la nueva película de El exorcista protagonizada por Scarlett Johansson aspira a reimpulsar la franquicia tras la mala acogida de El exorcista: Creyente. Al reparto liderado por la actriz, que también ha fichado por la segunda parte de The Batman, se suma Jacobi Jupe, joven revelación de Hamnet, la cinta de Chloe Zhao que se sitúa como una de las favoritas para los próximos Oscar.

Según informa Deadline, el actor británico de 12 años encabezará el proyecto de Universal y Blumhouse junto a Johansson. No se ha revelado oficialmente el rol de ninguno de los intérpretes, pero informaciones recientes señalan que en la ficción serán madre e hijo. Tampoco se ha desvelado la sinopsis oficial del proyecto, pero no se tratará ni de una continuación de Creyente, el filme de 2023 que debía inaugurar una trilogía, ni de un remake, sino de una historia original dentro de este universo.

Aunque originalmente El exorcista iba a llegar a los cines el 13 de marzo de 2026, el propio Flanagan confirmó en junio de 2025 que la producción no había empezado todavía y que "no hay manera de estrenarla" el mes que se fijó. Ese mismo día, Universal retiró la película de su calendario de estrenos. De hecho, nuevos reportes indican que el rodaje de El exorcista comenzará, precisamente, en marzo de 2026 en Nueva York.

Jupe ficha por El exorcista tras un año de fuerte exposición gracias a Hamnet, drama dirigido por la cineasta oscarizada por Nomadland y basado en la aclamada novela de Maggie O'Farrell. Protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckey, la historia se centra en el duelo de la familia Shakespeare tras la muerte de su hijo, Hamnet, a quien interpreta Jupe. El largometraje llegará a los cines de España el 23 de enero de 2026 tras haber pasado ya por salas de Estados Unidos, donde tanto el público como la crítica está elogiando la interpretación de Jupe.

Más allá de Hamnet, Jupe fue Michael Darling en Peter Pan y Wendy, la adaptación de 2023 del clásico dirigida por Davil Lowery y con Jude Law como el Capitán Garfio. En televisión, protagonizó junto a Billy Crystal la miniserie de Apple TV+ Before, además de aparecer en series como Britannia y Tom Jones.