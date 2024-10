Lanterns, la serie de Green Lantern, ya tiene a su John Stewart

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Lanterns, la serie sobre los Linternas Verdes, es uno de los proyectos del remozado Universo DC de James Gunn que más expectación está generando. Con Nathan Fillion ya confirmado como Guy Gardner y Kyle Chandler como Hal Jordan, ahora, la ficción suma a su reparto principal al protagonista de Rebel Ridge, Aaron Pierre, para que dé vida a John Stewart.

Ha sido el propio Gunn el que ha confirmado a través de su cuenta de X el fichaje del intérprete de 30 años. "Bienvenido a DC, Aaron Pierre. Después de una larga y agotadora serie de audiciones, estoy absolutamente seguro de que hemos encontrado a un increíble John Stewart", presentó el director de la próxima cinta de Superman, que preside DC Studios junto a Peter Safran.

Welcome to DC, Aaron Pierre. After a long and grueling series of auditions I am absolutely sure we’ve found an incredible John Stewart. #Lanterns pic.twitter.com/1grFjppkQe