Nolan explica el momento más inverosímil de La Odisea... Y no tiene nada que ver con sus monstruos - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

La adaptación de Christopher Nolan del célebre poema épico de Homero llegó a los cines en julio. El relato narra el largo viaje de regreso de Odiseo (Matt Damon) a Ítaca tras la guerra de Troya. Durante su travesía, se enfrenta a cíclopes, dioses y otras criaturas mitológicas que pondrán a prueba su ingenio y su capacidad de supervivencia. Sin embargo, por sorprendente que parezca, uno de los aspectos más inverosímiles de la historia no tiene nada que ver con sus monstruos.

"Nos dimos cuenta de que la idea de llevar hasta la playa un barco del tamaño del drakkar, que es la embarcación real que utilizamos en el rodaje, y después volver a empujarlo hasta el mar es, probablemente, lo más fantástico de toda la película", explicó Nolan durante una rueda de prensa junto a la productora Emma Thomas, tal y como informa ScreenRant.

"No hay manera de empujar ese barco para sacarlo de la arena", añadió el director de Interstellar y Tenet. "Esto supondría un grave problema para Odiseo y sus hombres, que a menudo necesitan escapar rápidamente del peligro", continuó explicando Nolan.

Así, incluso después de sobrevivir al encuentro con alguna criatura mitológica, podrían quedarse atrapados en la playa a la espera de que subiera la marea para poder regresar al mar. La cuestión que planteaba Nolan no era tanto cómo los antiguos navegantes manejaban sus barcos, sino si resultaba creíble que pudieran realizar esas mismas maniobras con una embarcación que pesaba alrededor de 100 toneladas.

Ante la falta de restos arqueológicos de barcos micénicos que sirvieran de referencia, el equipo de Nolan optó por utilizar embarcaciones vikingas modificadas para la película. La decisión se basó en las similitudes entre sus cascos y los representados en antiguas obras de arte.

RODAR CON LAS EMBARCACIONES FUE REALMENTE COMPLEJO

Sin embargo, rodar con estos barcos resultó mucho más complicado de lo esperado. Thomas, por su parte, explicó que trasladar las embarcaciones entre las distintas localizaciones de rodaje fue uno de los mayores retos de la producción.

A esto se sumó la imposibilidad de acercarlas a la costa debido a su calado, lo que obligó a mantenerlas, en algunos casos, a medio kilómetro de la orilla y a buscar alternativas para trasladar a los actores y al equipo hasta tierra firme. Nolan también destacó una de las escenas en la que el cíclope persigue a Odiseo y sus hombres hasta el barco, dando lugar a una de las secuencias más emocionantes de La Odisea.

Conseguir que toda la tripulación subiera a bordo ya sería complicado en circunstancias normales, pero hacerlo mientras una criatura mitológica les persigue añade una dificultad aún mayor. Nolan buscaba transmitir la tensión de la huida sin detener la acción para explicar cada uno de los obstáculos. Aunque rodar con barcos reales complicó estas escenas, también permitió mostrar con mayor realismo lo difícil que habría sido escapar del peligro.