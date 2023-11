Nicolas Cage, estalla: "No me hice actor para convertirme "en un meme"

Nicolas Cage, estalla: "No me hice actor para convertirme "en un meme" - UNIVERSAL

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Nicolas Cage ha interpretado a personajes de lo más variopinto a lo largo de su carrera. Pero en los últimos años su figura se ha convertido en carne de cañón para un sinfín de parodias en Internet. Todo un fenómeno sobre el que ha querido sincerarse, dejando claro que no se metió a actor para convertirse "en un meme".

Y así lo ha relatado el intérprete en una reciente entrevista con The Guardian. Tras sentirse defraudado al enterarse de que su cameo al final de The Flash como Superman era distinto del que había rodado, el protagonista de filmes como Leaving Las Vegas o la más reciente, Renfield admitió que no le fue fácil procesar haberse convertido en un fenómeno viral de Internet.

Consciente de que su expresividad e histrionismo en cintas como Cara a cara con John Travolta o Con Air dejaron escenas icónicas que han sido parodiadas en las redes sociales hasta la saciedad, asegura que se sentía frustrado por ello. "Me hice actor porque la interpretación cinematográfica me conmovía más que cualquier otra forma artística. No me metí en el cine para convertirme en meme", asegura el intérprete.

"Aquello era nuevo. Me he acabado acostumbrando, pero me costó hacerme a la idea", admitió Cage, que ya se autoparodió en El insoportable peso de un talento descomunal junto a Pedro Pascal. Sin embargo, confiesa que no tenía control alguno sobre los memes que le han convertido en una de las grandes celebridades de las redes sociales.

"Pensé que tal vez obligase a alguien a ver de nuevo las películas, pero no tenía control sobre aquello. Lo mismo ocurre con Paul en 'Dream Scenario': no tiene control sobre este fenómeno inexplicable", reflexiona Cage sobre el personaje al que interpreta en su nueva película, Paul Matthews, un profesor que se convierte en toda una celebridad tras aparecerse en los sueños de millones de personas.

Dirigida por Kristoffer Borgli Dream Scenario también cuenta en su reparto con Michael Cera (Barbie), Julianna Nicholson (Blonde), Kate Berlant (No te preocupes querida) y Dylan Baker (Requiem por un sueño), aunque por el momento, tras su reciente proyección el pasado 7 de septiembre en el Festival de Cine Internacional de Toronto, la cinta todavía no tiene fecha de estreno prevista en cines.