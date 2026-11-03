Neve Campbell vuelve como Sidney Prescott en Scream 8 - CONTACTO

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

La séptima entrega de Scream, estrenada en febrero de este año, contó con un regreso muy importante para la icónica franquicia: Neve Campbell. Ahora, la actriz, que decidió no participar en la sexta película por desaveniencias salariales, ha confirmado que volverá a ser Sidney Prescott en Scream 8.

"Sabes que no puedo decirte nada sobre Scream 8. Yo estaré en ella", respondió la actriz canadiense en declaraciones recogidas por Variety al ser preguntada por detalles sobre su participación en el proyecto. Por ahora, no hay detalles sobre la trama de esta octava entrega de la saga de terror creada por Kevin Williamson (Sé lo que hicisteis el último verano). Tampoco se han confirmado más miembros del reparto o la fecha de estreno.

Neve Campbell se ha enfrentado a Ghostface en todas las películas de Scream exceptuando la sexta entrega, que llegó a los cines en 2023. La actriz ya explicó en su momento qué la llevó a salir, momentaneamente, de la icónica franquicia: "Sentí que la oferta que me hicieron no estaba a la altura del valor que he aportado a la franquicia. Ha sido una decisión muy difícil".

Así, después ver resueltas sus exigencias económicas, Campbell volvió a interpretar a Sidney Prescott en la séptima entrega que recaudó más de 210 millones de dólares a nivel mundial. Se convirtió, de este modo, en el filme más taquillero de Scream, arrebatándole el puesto a Scream: Vigila quién llama, la primera película, estrenada en 1996, que se hizo con 173 millones de dólares. En total, la saga ha reacaudado más de 1100 millones de dólares.

En esta última entrega, Campbell volvió a compartir pantalla con Courteney Cox (Friends), que encarnó de nuevo a Gale Weathers. Además, Isabel May (El joven Sheldon) dio vida a la hija de Sidney Prescott, convirtiéndose ahora ella en el objetivo de un nuevo asesino enmascarado.