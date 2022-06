Neve Campbell no estará en Scream 6: “La oferta no estaba a la altura”

Scream 6 ya está en marcha, pero durante meses quedó en el aire el posible regreso de Neve Campbell en el rol de Sidney Prescott. Ahora se ha desvelado que la actriz no volverá a la franquicia por motivos económicos.

"Lamentablemente no estaré en la próxima película de Scream", dijo Campbell en un comunicado recogido por Variety. "Como mujer he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de Scream. Sentí que la oferta que me hicieron no estaba a la altura del valor que he aportado a la franquicia. Ha sido una decisión muy difícil. A todos mis fans de Scream, os quiero. Siempre me habéis apoyado de manera increíble. Siempre estaré agradecida con vosotros y con lo que esta franquicia me ha dado en los últimos 25 años", declaró.

Campbell debutó en la saga en la primera película, titulada Scream: Vigila quién llama y lanzada en 1996. Apareció en todas las cintas posteriores de la franquicia, incluida Scream, quinta entrega que llegó a los cines en 2022.

Esta no es la primera vez que Campbell manifiesta su descontento con sus ganancias en la saga Scream. En una entrevista con Variety lamentó que, con el lanzamiento de Scream 3, no recibió parte de los beneficios que había generado el filme. "Me fue bien, pero no hubo beneficios. Siempre te prometen beneficios. Y luego, por supuesto, se pierde todo en publicidad y costes y te dicen 'en realidad no ganamos la cantidad de dinero que afirmamos, así que no tenemos que darte nada'. Fueron los Weinstein", destapó.

Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett dirigirán Scream 6, que contará en su reparto con Courteney Cox, Jenna Ortega, Mason Gooding, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown y Hayden Panettiere. Se espera que el largometraje se empiece a grabar en verano de 2022 y se ha fijado la fecha de lanzamiento para el 31 de marzo de 2023.