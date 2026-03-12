Netflix compra por 600 millones de dólares la compañía de inteligencia artificial de Ben Affleck

Ben Affleck y Ted Sarandos, CEO de Netflix - CONTACTO

MADRID, 12 Mar. (CulturaOcio) -

Netflix desembolsará hasta 600 millones de dólares (unos 520 millones de euros) por InterPositive, la compañía de herramientas de inteligencia artificial aplicada al cine fundada por Ben Affleck. La operación, que figura entre las adquisiciones más cuantiosas realizadas por la plataforma, refuerza la apuesta del gigante del streaming por integrar nuevas tecnologías en los procesos de producción y posproducción audiovisual.

Según informa Bloomberg, la cifra máxima está vinculada al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento, por lo que el importe abonado de entrada sería inferior a ese techo económico. Netflix no se ha pronunciado sobre las informaciones relativas al importe de la operación.

La compra de InterPositive fue anunciada oficialmente por Netflix el 5 de marzo, aunque entonces sin desvelar sus términos financieros. Con el acuerdo, la totalidad del equipo de InterPositive, formado por 16 trabajadores entre ingenieros, investigadores y especialistas del ámbito audiovisual, pasará a integrarse en la estructura de Netflix. Affleck asumirá el cargo de asesor sénior para seguir orientando el desarrollo de esta tecnología.

Ni Netflix ni Affleck han desvelado quiénes son los inversores de InterPositive más allá del propio director de Adiós, pequeña, adiós y Argo. InterPositive, con sede en Los Ángeles y fundada en 2022, había operado hasta ahora manteniendo un perfil discreto. De acuerdo con el intérprete, su tecnología analiza el material ya rodado de una producción y permite utilizar esa base en la fase de posproducción para ajustar elementos como el color, la iluminación o los efectos visuales, respetando la estética original del proyecto.

El servicio de streaming prevé poner esta tecnología a disposición de los creadores con los que trabaja, aunque por ahora no contempla comercializarla fuera de Netflix. En el anuncio de la adquisición, la directora de contenidos de la plataforma, Bela Bajaria, defendió el potencial de InterPositive al subrayar que ofrece a los cineastas "más opciones, más control y más protección para su visión". En esa misma línea, la directiva remarcó que estas nuevas herramientas deben ampliar la libertad creativa, no sustituir el trabajo de guionistas, directores, intérpretes o equipos técnicos.

LAS DECLARACIONES DE BEN AFFLECK

Affleck también celebró la integración de su firma en Netflix con una declaración en la que dejó clara su sintonía con el grupo. "No podría estar más feliz de que este trabajo continúe con el equipo de Netflix, y espero con ilusión poder facilitar a la comunidad creativa el acceso a lo que estamos construyendo y al futuro por el que estamos trabajando juntos", expresó el guionista y actor de El indomable Will Hunting.

En declaraciones previas sobre la filosofía de InterPositive, Affleck ya había insistido en que no se trata de sistemas de texto a vídeo, sino de herramientas integradas y entrenadas únicamente con material de la producción concreta sobre la que trabaja con el objetivo de mantener el control creativo dentro del equipo artístico.

La operación refuerza la apuesta de Netflix por una inteligencia artificial orientada a la producción audiovisual en un momento en el que Hollywood empieza a normalizar este tipo de tecnologías, como ya demostró el acuerdo anunciado en diciembre de 2025 por Disney y OpenAI, que permitirá incorporar a Sora personajes de franquicias como Star Wars, Marvel o Pixar dentro de un marco pactado con el estudio.