Darren Aronofsky recrea con IA la Guerra de la Independencia de Estados Unidos en su nueva serie: On This Day... 1776

On This Day... 1776 es el título de una serie de cortometrajes creados a través de Inteligencia Artifical en la que Darren Aronofsky recrea la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. El cineasta responsable de títulos como Cisne negro o Réquiem por un sueño ha producido a través de su empresa Primordial Soup, centrada en el desarrollo cinematográfico de la IA, y en colaboración con Google DeepMind, esta serie que publicará en el canal de YouTube de la revista Time todas las semanas hasta finales de año.

Aprovechando la tecnología de Google DeepMind, con la que la productora de Aronofsky tiene un acuerdo, Primordial Soup está dramatizando y generando a través de herramientas de Inteligencia Artificial las escenas de algunos de los momentos cruciales del periodo de la Guerra de la Independencia. Estos cortometrajes basados en hechos reales contarán con actores de doblaje del sindicato SAG y efectos visuales generados por IA en una "combinación de herramientas cinematográficas tradicionales y capacidades emergentes de IA", según han asegirado las firmas responsables de la producción en un comunicado.

Y por si esto no fuera suficientemente interesante, la productora de Aronofsky destaca que cada episodio de On This Day... 1776 se lanzará en el 250.º aniversario del acontecimiento en el se basa. Los dos primeros capítulos acaban de estrenarse y el resto de los cortos se lanzarán semanalmente.

Así, la primera entrega, titulada The Flag (La bandera) y ambientada el 1 de enero de 1776, se centra en el izado de la bandera de la Unión Continental por parte de George Washington en Somerville, Massachusetts, para levantar la moral de los colonos.

El segundo capítulo, situado en el 10 de enero de 1776 y titulado Common Sense (Sentido común), muestra a Benjamin Franklin animando al recién llegado Thomas Paine a dar voz al sentido común, lo que dio lugar a un panfleto que, en cierto modo, fue el primer elemento viral en Estados Unidos.

Aronofsky es el productor ejecutivo junto con sus colaboradores habituales Ari Handel y Lucas Sussman, este último supervisa un equipo de guionistas, con un grupo de editores, artistas, directores y diseñadores que también trabajan en el proyecto. Su objetivo es "replantear la Revolución no como una conclusión inevitable, sino como un frágil experimento moldeado por aquellos que lucharon por ella".