A Ben Afflek aún le duele este feo que le hicieron los Oscar hace 14 años: "Una vergüenza enorme"

MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

En 2012, Ben Affleck protagonizó y dirigió Argo, una película que, basada en hechos reales, se ambienta en Irán en 1979, cuando la embajada de los Estados Unidos en Teherán fue ocupada por seguidores del Ayatolá Jomeini y la CIA y el Gobierno canadiense organizaron una operación para rescatar a seis diplomáticos. La cinta contó con siete nominaciones a los Oscar, si bien ninguna de ellas fue por mejor dirección, algo que sigue indignando a Affleck, sobre todo teniendo en cuenta que el filme se hizo con el premio a mejor película.

"Fue el año en el que todo el mundo decía: 'Vas a ser nominado, vas a ser nominado como director'", recordó Affleck en su reciente paso por Jimmy Kimmel Live! El actor y cineasta, que se encuentra promocionando El botín, película que protagoniza junto a Matt Damon, rememoró el desaire sufrido hace ya más de una década: "De repente, fue una vergüenza enorme. Me desperté y la gente me decía: 'No te han nominado'".

Kimmel aprovechó entonces para decir que precisamente había pensando en él la noche anterior en los Critics Choice Awards, viendo que Leonardo DiCaprio se iba a casa con las manos vacías a pesar de que Una batalla tras otra se hizo con el galardón a mejor película y mejor dirección. "Esta es quizás la peor situación en una entrega de premios", reflexionó, opinando que Ben Affleck estaba "subestimando" lo sucedido con Argo.

"Porque Argo no solo fue nominada al Oscar a la mejor película, sino que ganó el premio. Tú protagonizaste y dirigiste la película, y no fuiste nominado en ninguna de las dos categorías... Es como si la película se hubiera dirigido sola", observó el presentador del programa. "Así es más o menos como se sintió", coincidió el actor.

"El día del 'desaire', que de repente se convirtió en un acontecimiento negativo y algo horrible, tuve que ir a los Critics Choice Awards. Recuerdo que llegué allí y había una fila en la alfombra roja, como 500 personas deseando hablar conmigo, y todas ellas me decían: '¡Hola! Entonces, el desaire...'. ¿Qué se puede responder a eso? '¡Es una pena!'", recordó el intérprete, remarcando, en todo caso, un aspecto positivo, ya que sí se hizo con el premio en los Critics Choice Awards.

Al ser preguntado sobre si se había enfadado, Affleck reveló que, ante todo, fue "vergonzoso" ya que no fue él quien iba diciendo que iba a ser nominado y, a pesar de eso, tuvo que "pasar por el ritual de responder luego por qué no te han nominado".