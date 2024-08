Netflix cancela Ejército de los muertos, la saga zombie de Zack Snyder

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

Gracias a su acuerdo con Netflix, Zack Snyder ha estado trabajando incansablemente para el servicio de streaming en los últimos años con los lanzamientos de la saga Rebel Moon y Ejército de los muertos. Esta última parece que no ha tenido el éxito esperado, y es que aparentemente la plataforma ha cancelado la saga.

Ejército de los muertos, que se lanzó en 2021, sumó ese mismo año una precuela titulada El ejército de los ladrones. Según TheWrap, Netflix ha cancelado cualquier proyecto futuro dentro de la franquicia, archivando definitivamente la saga y dándola por terminada. Esto incluye un spin-off de animación titulado Army of the Dead: Lost Vegas, así como la película derivada Planet of the Dead. La franquicia de Snyder tenía muchos planes para expandirse, incluyendo una secuela adicional después de Planet of the Dead y una precuela de Ejército de los ladrones.

Deborah Snyder declaró a TheWrap que solo queda en pie un proyecto vinculado a la saga: una experiencia temática que llegará a los parques de atracciones de Six Flags este Halloween. "Va a ser una experiencia realmente genial", apuntó.

Por el momento, parece que Snyder seguirá trabajando en su otra franquicia para Netflix. Tras los estrenos de Rebel Moon (Parte uno): La niña del fuego y titulada Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas, el pasado 29 de julio se lanzó un podcast precuela titulado The Seneschal. Snyder adelantó que la saga cinematográfica tendrá una tercera película, pero el largometraje no ha sido confirmado oficialmente por Netflix. "La historia de la tercera película sería seguir a la princesa Issa y descubrir cómo los rebeldes pueden usar la victoria en Veldt para crear una coalición de planetas que estaban al borde de la rebelión. Quizás ahora haya una oportunidad. Es una grieta en la armadura", explicó a The Hollywood Reporter.

Además, el 19 de septiembre el director estrenará en Netflix El ocaso de los dioses, una serie de animación basada en la mitología nórdica.