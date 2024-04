Malas noticias para Rebel Moon 3 de Zack Snyder

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

Rebel Moon de Zack Snyder se concibió originalmente como una película, pero terminó dividida en dos partes: Rebel Moon (Parte uno): La niña del fuego y Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas. Más allá de estas dos entregas, no se sabe si la saga continuará, pero la protagonista, Sofia Boutella, ha arrojado luz sobre el futuro de la franquicia.

En una entrevista con The Direct, le preguntaron a Boutella si ya estaba negociando con Snyder una tercera cinta. "No, todavía no. Pero si quiero decir que sería increíble si pudieran ir a buscar a la princesa Issa. Porque eso es lo que decimos al final de la película número dos, y será muy divertido volver al set con Zack porque a todos nos encanta ser parte de este proyecto", declaró.

La intérprete también habló sobre la posibilidad de ampliar la saga con una serie. "¿Por qué no? Tendría que leerla. Depende de si Netflix lo hace. Si es Zack quien lo hace. No estoy cerrada a trabajar y ser creativa, y especialmente a volver a hacer un personaje como Kora; quién sabe, tal vez", dejó caer.

La recepción de ambas películas no sugiere que la franquicia vaya a continuar. La primera parte anota una calificación del 21% en Rotten Tomatoes y la segunda parte solo llega al 15%, por lo que no parece que haya tenido un gran éxito.

Sin embargo, sus datos de audiencia no han sido del todo negativos, ya que en sus primeras cuatro semanas en Netflix, Rebel Moon (Parte uno): La niña del fuego alcanzó las 73,6 millones de visitas y fue la película más popular a nivel mundial durante dos semanas.

En la entrevista, Boutella dio detalles sobre una secuencia clave de la cinta, cuando Kora lucha contra Atticus. "Se filmó en un escenario inclinado de unos 20 metros de largo. A medida que nos deslizábamos, había que cambiar diferentes elementos en el escenario porque nunca iba a ser el mismo espacio", contó.

"Luego, cuando ves la película, y es una escena continua, es bastante alucinante porque no es así como la filmamos en absoluto. Pero fue algo extraordinario", añadió la actriz.