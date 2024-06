Primer adelanto de El ocaso de los dioses, la serie de vikingos de Zack Snyder

MADRID, 7 Jun. (CulturaOcio) -

El nuevo proyecto de Zack Snyder, la serie de animación Twilight of the Gods (El ocaso de los Dioses), llegará a Netflix en otoño de 2024. El director de Rebel Moon, Batman v Superman o 300 continúa con su colaboración con la plataforma de streaming con esta ficción que explora la mitología nórdica y que ya ha revelado su primer adelanto.

El pequeño fragmento de la serie, de tan solo nueve segundos de duración, se encuentra dentro de un avance sobre los próximos proyectos de animación que Netflix tiene preparados para la segunda mitad de 2024. La primera imagen del adelanto muestra la silueta de dos personajes frente a lo que parece ser un coloso caído, mientras tres hogueras cercadas por escudos de batalla arden sin pausa.

Tras este potente y sugestivo inicio, se puede ver a la protagonista, Sigrid, diciendo "no tememos a ningún dios", antes de alzar su lanza plagada de inscripciones para atacar a un feroz dragón. En el último extracto del clip aparecen dos personajes, un hombre y una mujer, a caballo armados con una gran espada, a los que sigue un tercer hombre a pie.

Además, Netflix ha publicado siete nuevas imágenes en Tudum, su revista online. Las fotografías muestran a varios de los personajes de la nueva serie de Snyder dentro de un mundo mítico cargado de mitología nórdica.

Zack’s Snyder’s animated series Twilight of the Gods premieres this fall #NextOnNetflix pic.twitter.com/c57CQ1Qznl