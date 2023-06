James Gunn confirma cuál es la relación entre Star-Lord y Gamora tras Guardianes de la Galaxia 3

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Uno de los grandes conflictos que aborda Guardianes de la Galaxia vol. 3 es el de cómo Peter Quill continúa afrontando la pérdida de la Gamora de su realidad mientras intenta estrechar su relación con su versión del pasado. Es por eso que, con los fans queriendo saber más sobre los nuevos lazos entre el Star-Lord de Chris Pratt y la variante de la heroína encarnando a Zoe Saldaña, el cineasta ha querido explicar en qué punto se encuentra su relación tras la película de Marvel.

A pesar de llevar juntos desde Vengadores: Endgame, la actual Gamora del UCM no es la misma de la que Star-Lord se enamoró perdidamente. Y, a pesar de ello, continúa esforzándose en intentar conectar de algún modo con ella para estrechar lazos y conseguir, además de ser compañeros de aventuras, amigos.

Es más, cuando un seguidor del UCM preguntó en Twitter a James Gunn si, tras Guardianes de la Galaxia vol. 3, habría alguna posibilidad de que Peter y Gamora fuesen nuevamente pareja sentimental, la respuesta del cineasta no se hizo esperar. Y confirmó que Quill termina por aceptar que esta no es su Gamora, por lo que, finalmente, debía dejarla marchar para seguir su propio camino, separándose en términos amistosos.

Me and my fam are having a little argument over the ending of Quill and Gamora’s arc - they think they’re gonna get back together but I took it as Quill accepting she isn’t his Gamora and letting go, while Gamora understands how she was able to fall in love w him. Which is it?