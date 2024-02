Filtración masiva de The Batman con Robert Pattinson en la serie de El Pingüino

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

El Pingüino será la primera serie spin-off del universo The Batman que arrancó hace dos años. El filme dirigido por Matt Reeves y protagonizado por Robert Pattinson presentó al villano de Colin Farrell, que ahora toma las riendas en su propio proyecto. Sin embargo, el Caballero Oscuro parece que también estará presente.

Al menos ese es el rumor que ha circulado a través de las redes sociales en las últimas horas. El rodaje de la serie de El Pingüino ya ha concluido. Y, según han informado algunos usuarios, Pattinson ha acudido al lugar, haciéndose incluso fotos con fans.

So apparently Robert Pattinson was seen on set of #ThePenguin 👀🐧 pic.twitter.com/UqMaoJHqr0