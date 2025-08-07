James Cameron avisa del peligro de un apocalipsis "estilo Terminator" si "se combina la IA con armas"

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

Recientemente James Cameron hablaba de las oportunidades que podía ofrecer la inteligencia artificial aplicada en la producción audiovisual, diferenciándose de las muchas voces críticas que se alzan en contra de su uso. No obstante, el oscarizado cineasta también ha subrayado la gran amenaza que puede suponer dicha herramienta, llegando a predecir un futuro distópico como el de una de sus más míticas cintas, Terminator.

"Creo que sigue existiendo el peligro de un apocalipsis al estilo Terminator en el que se combina la IA con sistemas armamentísticos", señaló Cameron en una entrevista concedida a Rolling Stone, remarcando especialmente la amenaza que supondría sobrepasar esa línea en el ámbito de las armas nucleares.

Hay que recordar que el gran antagonista de la saga Terminator es Skynet, una IA creada por la empresa ficticia Cyberdyne Systems para gestionar y automatizar el sistema de defensa militar de Estados Unidos y cuyo objetivo era tomar decisiones rápidas y eficientes, eliminando la intervención humana en momentos críticos. Tras un aprendizaje exponencial, en pocas semanas la IA adquiere autoconciencia, toma el control y desata un ataque nuclear masivo para erradicar a la especie humana.

"Debido a que el escenario de operaciones es tan rápido y los plazos para tomar decisiones son tan cortos, se necesitaría una superinteligencia para poder procesarlo todo, y tal vez seamos lo suficientemente inteligentes como para mantener a los humanos en el circuito. Pero los humanos somos falibles, y se han cometido muchos errores que nos han llevado al borde de incidentes internacionales que podrían haber desembocado en una guerra nuclear. Así que no lo sé", reflexionó el director.

Para el responsable de filmes como Titanic o Avatar, la humanidad se encuentra en una "encrucijada" en la que se enfrenta a tres amenazas: "el clima y la degradación general del mundo natural, las armas nucleares y la superinteligencia". "Todas ellas se están manifestando y alcanzando su punto álgido al mismo tiempo. Quizás la superinteligencia sea la respuesta. No lo sé. No lo estoy prediciendo, pero podría ser", observó.

Por otro lado, cabe recordar que el pasado mes de septiembre Cameron se unía a la junta directiva de Stability AI, la empresa responsable del modelo de inteligencia artificial de conversión de texto a imagen Stable Diffusion y se ha mostrado más que dispuesto a aprovechar la herramienta para abaratar costes en los 'blockbusters'. Abordando sus dos posturas frente a la tecnología, el realizador reconoce tener una "relación de amor-odio" con la misma ya que, si bien está tratando de incorporar la IA a sus películas, rechaza "rotundamente" que esta pueda llegar a "sustituir a los actores y cineastas".

"Por eso, siempre debemos abordar cualquier tecnología como algo potencialmente peligroso y potencialmente útil", explicó, poniendo como ejemplo la energía nuclear. "Se vendió en la década de 1930 como una forma de alimentar al mundo. Energía ilimitada. ¿Quién no querría eso? Y luego, por supuesto, la primera manifestación real de ello fue la incineración de dos ciudades", recordó.