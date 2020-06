Muere Joel Schumacher, director de Batman y Robin, a los 80 años

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Joel Schumacher, director de 'Batman Forever' y tambíen de 'Batman & Robin', ha muerto a los 80 años. Además de las dos películas basadas en el personaje de DC comics, el cineasta fue responsable de filmes tan populares como 'Un día de furia', 'El fantasma de la ópera', 'Jóvenes ocultos', 'Asesinato en 8 milímetros', ¡Línea mortal' o 'El número 23'.

En 1995 se hizo cargo de la dirección de Batman Forever, la siguiente película del caballero oscuro tras las dos dirigidas por Tim Burton. Val Kilmer tomó el testigo de Michael Keaton como Bruce Wayne en un filme que también contó con Chris O'Donnell como Robin, con Nicole Kidman como la doctora Dr. Chase Meridian, interés amoroso del protagonista, y con Tommy Lee Jones y Jim Carrey como los villanos Dos caras y Acertijo.

Esta cinta no fue tan oscura como las precedentes, ya que, confesó el director, "Warner no me dejaba, querían alejarse del tono de Batman Vuelve". El filme recaudó más de 330 millones de dólares en taquilla y aunque la acogida por parte de crítica y público fue más fría que la que tuvieron los dos filmes de Tim Burton, fue mucho mejor de la que tendrían su siguiente película: la vapuleada Batman & Robin.

EL DIRECTOR DE LOS BAT-PEZONES... QUE PIDIÓ PERDÓN

La que es considerada por gran parte de los fans como la peor película basada en el personaje de DC, contó con George Clooney como protagonista. Un estrellato que compartió con sus infames bat-pezones y de nuevo con Chris O'Donnell como Robin/Dick Grayson. Alicia Silverstone encarnó a Batgirl mientras que del lado de los villanos Arnold Schwarzenegger y Uma Thurman dieron vida a unas muy peculiares y estridentes versiones de Mr. Freeze y Hiedra Venenosa.

Estrenada en el verano 1997, la cinta no superó los 230 millones de recaudación en taquilla y fue masacrada por la crítica y gran parte del público. Batman y Robin se alzó con 11 nominaciones a los premios Razzie -conocidos como los anti Oscars- y fue elegida por Empire como una de las 50 peores películas de la historia.

El batacazo fue tal, que el propio Schumacher pidió perdón en varias ocasiones a los fans por la película. "Después de hacer Batman & Robin yo era escoria, era como si hubiera asesinado a un bebé (...) Quiero disculparme con todos los fans que estaban decepcionados porque creo que les debo eso", afirmó el director

También George Clooney pidió perdón en reiteradas ocasiones por "destrozar la franquicia". "Siempre me disculpo por Batman y Robin. Yo pensé, en su momento, que iba a ser una buena película para mi carrera pero... no lo fue (...) Realmente pensé que había destrozado la franquicia de Batman hasta que años después la rehicieron y todo cambió", comentó el actor.