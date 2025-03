Morgan Freeman rinde tributo a Gene Hackman en el In Memoriam de los Oscar 2025 que se olvida de demasiados nombres

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

La 97.ª edición de los premios Oscar dedicó, como todos los años, un momento de la gala a recordar a algunas de las figuras de la industria cinematográfica fallecidas durante los últimios doce meses. Mientras que varios nombres fueron notablemente olvidados del tributo, el de Gene Hackman, cuya muerte se conoció hace tan solo unos días, fue especialmente mencionado en el In Memoriam de la gala.

"Esta semana nuestra comunidad ha perdido a un gigante y yo he perdido a un querido amigo, Gene Hackman", comenzaba su discurso Morgan Freeman, encargado de presentar el In Memoriam de la ceremonia. "Tuve el placer de trabajar junto a Gene en dos películas, Sin perdón y Bajo sospecha. Como todos los que alguna vez compartieron una escena con él, aprendí que era un intérprete generoso y un hombre cuyos dones elevaban el trabajo de todos", expresó.

"Recibió dos Oscar pero, más importante que eso, ganó los corazones de amantes del cine de todo el mundo", señaló el intérprete, recordando además lo que su amigo y compañero de profesión le solía comentar sobre el legado. Así, según reveló Freeman, Hackman decía no pensar en el legado que dejaba, pero esperaba ser recordado como alguien que trató de "hacer un buen trabajo". "Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que se te recordará por eso y por mucho más. Descansa en paz, amigo mío", terminó el actor, dando paso al tradicional vídeo en recuerdo de los fallecidos en la industria a lo largo del último año.

Empezando por Maggie Smith, el montaje conmemorativo incluía a otros muchos artistas, como Gena Rowlands, John Amos, Louis Gossett, Jr., James Earl Jones o Donald Sutherland, además del ya mencionado Hackman. Aunque siempre hay ausencias en el In Memorian, ya que resultaría casi imposible mencionar a todos los fallecidos de la industria, algunas de esta edición fueron especialmente sorprendentes.

Así, en el tributo no se mencionó a actores tan notables como Shannen Doherty (Sensación de vivir, Embrujadas), Silvia Pinal (Viridiana, El ángel exterminador), Alain Delon (El gatopardo, Rocco y sus hermanos), Olivia Hussey (Romeo y Julieta, Navidades negras), Bernard Hill (El señor de los anillos, Titanic), Michelle Trachtenberg (Buffy, cazavampiros, Gossip Girl) o Tony Todd (Candyman, El cuervo).

Mientras que en el caso de Doherty su ausencia se explica por el hecho de que era conocida principalmente por sus papeles en televisión y, por tanto, ya fue homenajeada en los Emmys, la de los demás no tiene una justificación clara, más allá de que no se pueda nombrar a todos los fallecidos. En cuanto a Trachtenberg, si bien ella, como Doherty, era principalmente conocida por su trabajo en series, también tuvo un considerable recorrido cinematográfico. La noticia sobre el fallecimiento de la actriz se daba a conocer un solo día antes que la de Hackman, por lo que el hecho de que no se la mencionase destaca aún más teniendo en cuenta el margen de tiempo.