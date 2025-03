El histórico récord de Sean Baker con Anora en los Oscar 2025

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Sin duda alguna 'Anora' ha sido la gran triunfadora de los Oscar 2025. El filme de Sean Baker ha logrado hacerse con cinco de los seis premios a los que optaba imponiéndose así a otras películas con mucho mayor presupuesto y, también, con más nominaciones como 'Emilia Pérez', que optaba a diez premios, o Wicked, que contaba con 10 candidaturas.

Pero además, en la 97.ª edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, Baker alcanzó, supero incluso, un récord histórico. Así, el director estadounidense se convirtió en la tercera persona en ganar cuatro premios en una misma edición de los Oscar, algo que hasta ahora solo habían conseguido el legendario Walt Disney y, de forma oficiosa ya que el premio a la mejor película internacional es para el país, en 2020 el coreano Bong Joon-ho con 'Parásitos'.

En el caso de Disney, este lo hizo en 1953 y por cuatro producciones diferentes: mejor documental por 'El desierto viviente', mejor cortometraje documental por 'The Alaskan Eskimo', mejor documental el dos rollos por 'Bear Country' y mejor cortometraje de animación por 'Toot, 'Whistle, Plunk and Boom'. Además, el productor estaba de hecho nominado con otros dos títulos, 'Ben and Me' y 'Rugged Bear'.

En el caso más reciente, el que protagonizó Bong Joon-ho con 'Parásitos' en la edición de 2020, lo cierto es que el cineasta coreano "solo" logró tres Oscar a su nombre, el de mejor película, mejor dirección y mejor guión original, ya que el Oscar a mejor película internacional es para el país que presenta el filme, no para sus productores.

Por tanto, con un botín de cuatro premios Oscar a su nombre, mejor dirección, mejor montaje, mejor guión original y mejor película (de la que es uno de los productores), y todos por un único título en un mismo año, Sean Baker ha establecido una marca historia en la 97.ª edición de los premios Oscar con 'Anora'.