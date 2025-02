Muere la actriz de Gossip Girl y Buffy Cazavampiros, Michelle Trachtenberg, a los 39 años

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

Michelle Trachtenberg, actriz conocida por su participación en populares series como Buffy, cazavampiros o Gossip Girl, ha fallecido. La intérprete tenía 39 años.

Así lo han revelado varios medios, como New York Post o ABC News, aunque por el momento no se ha desvelado la causa del fallecimiento. Según The Post, Trachtenberg fue hallada por su madre alrededor de las 08:00 horas del miércoles 26 de febrero en One Columbus Place, un complejo de apartamentos de lujo de 51 pisos en el vecindario Central Park South de Manhattan (Nueva York).

Según fuentes citadas por el medio, la artista se sometió recientemente a un trasplante de hígado. The Post también recalca que su muerte no se está investigando como un posible crimen.

En los últimos meses, Trachtenberg compartió algunos selfies en Instagram que preocuparon a sus seguidores, con algunos de ellos haciendo comentarios sobre su deteriorado aspecto físico.

Nacida en Nueva York el 11 de octubre de 1985, Trachtenberg debutó como actriz en publicidad con solo tres años antes de conseguir un papel habitual como Lily Montgomery en la serie Todos mis hijos. Obtuvo mayor reconocimiento al protagonizar Las aventuras de Pete & Pete de Nickelodeon y fue nominada a un Daytime Emmy por su papel en la serie infantil de Discovery Truth or Scare.

Trachtenberg se unió a Buffy, cazavampiros interpretando a Dawn Summers, la hermana menor de Buffy (Sarah Michelle Gellar). En la pequeña pantalla, también dio vida a Georgina Sparks en Gossip Girl. Su filmografía incluye además producciones como 17 otra vez, Eurotrip, Soñando, soñando... triunfé patinando o Harriet la espía.