Así fueron los últimos años de Gene Hackman: ¿Por qué se retiró del cine?

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

Este miércoles 26 de febrero las autoridades hallaban muerto al actor Gene Hackman, de 95 años, y su mujer, Betsy Arakawa, en su casa de Nuevo México. Las circunstancias de los fallecimientos aún se están investigando y Hollywood llora la pérdida del artista, con numerosas personalidades rindiéndole tributo. Aunque el intérprete deja a sus espaldas una larga y celebrada filmografía, los últimos años de su vida los pasó de forma discreta, alejado de las cámaras y el foco mediático.

El último papel de Hackman en una película fue en la cinta de 2004 Bienvenido a Mooseport, una comedia en la que interpretó a un expresidente de los Estados Unidos que regresa a la política en un pequeño pueblo para optar a la alcadía. Tras esa interpretación, que realizó con 74 años, se apartó de la industria sin ningún anuncio oficial, algo sobre lo que reflexionó durante la promoción de un libro en 2008.

"No he dado una rueda de prensa para anunciar mi retirada, pero sí, no voy a actuar más... En los últimos años me han dicho que no lo diga por si surge algún papel realmente maravilloso, pero realmente no quiero seguir haciéndolo", expresó entonces en declaraciones a Reuters, tal y como recoge The Hollywood Reporter.

Desde hacía años, el actor de Bonnie and Clyde, Superman o The French Connection rara vez se dejaba ver en público y poco se sabía de su estado de salud, al que en el pasado aludió como un motivo para tomarse las cosas con más calma. Y es que, en 1990, Hackman se sometió a una angioplastia debido a una insuficiencia cardíaca.

"La gota que colmó el vaso fue una prueba de esfuerzo a la que me sometí en Nueva York", reveló el intérprete a Empire en 2004. "El médico me dijo que mi corazón no estaba en condiciones de someterlo a ningún esfuerzo", expresó entonces. Ese mismo año, durante una entrevista con Larry King, Hackman confesó que tenía "el miedo normal a fallecer". "Supongo que todos pensamos en eso, sobre todo cuando llegas a cierta edad", señaló.

Al final de su carrera actoral, el intérprete también se dedicó a la literatura, y entre 1999 y 2008, coescribió tres novelas de ficción histórica junto al arqueólogo subacuático Daniel Lenihan. Ya en solitario, Hackman publicaría Payback at Morning Peak en 2011 y Pursuit en 2013.

Según la declaración jurada publicada por las autoridades de Nuevo México, las muertes del actor y su mujer son "de naturaleza lo suficientemente sospechosa como para requerir una búsqueda e investigación exhaustivas".

Los cadáveres se hallaron en avanzado estado de descomposición y en habitaciones separadas, uno de los perros de la pareja estaba muerto pero otros seguían con vida, había pastillas desparramadas por el suelo y la puerta de la residencia estaba abierta. Además, los trabajadores de la finca residencial destacaron que llevaban unas dos semanas sin saber nada de la pareja.