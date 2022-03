Morbius, atrapado entre la cura y la maldición en el nuevo tráiler de la película de Jared Leto

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

Sony sigue calentando los motores para el estreno de 'Morbius', previsto para el 1 de abril. El estudio ha lanzado un nuevo tráiler que muestra el dilema al que se enfrenta el antihéroe interpretado por Jared Leto. ¿Una cura o una maldición?

El breve avance muestra la evolución de Michael Morbius de ser un niño con una enfermedad degenerativa mortal a convertirse en un científico de renombre que está dispuesto a cualquier cosa para hallar una cura. Desafortunadamente, el experimento lo convierte en una especie de vampiro sediento de sangre.

Una maldición para el doctor, salvo que en su nueva realidad goza de fuerza, velocidad y reflejos sobrehumanos, además de tener habilidades como la teletransportación. ¿No sería también una cura para todas las enfermedades de la humanidad? Así lo ve su antiguo amigo, Milo (Matt Smith), quien sufre la misma enfermedad que Morbius y que buscará convertirse en lo que se ha transformado el científico.

What did you do to yourself, doctor? #MORBIUS discovers a cur(s)e - exclusively in movie theaters April 1. pic.twitter.com/ctLFG4VwGv