Revelado el sorprendente segundo papel de Mia Goth en Frankenstein de Guillermo del Toro

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Frankenstein, adaptación del clásico de Mary Shelley dirigida por Guillermo del Toro, llegará a las salas de cine el próximo 24 de octubre y a Netflix, el 7 de noviembre. La cinta está protagonizada por Jacob Elordi, que da vida a la criatura, Oscar Isaac, que encarna al brillante científico que da nombre a la obra y Mia Goth, que interpretará no uno, sino dos papeles.

Si bien ya se sabía que la actriz de MaXXXine o Pearl iba a poner rostro a Elizabeth Lavenza, el interés amoroso de Víctor Frankenstein, ahora se ha dado a conocer que encarnará también a la madre de este... un doble papel con unas importantes implicaciones. "Guillermo siempre decía: 'Quiere esa lechita'", explicó Isaac en una entrevista concedida a Variety, señalando que su personaje, "cuando todo va mal, solo quiere la leche de mamá".

En la novela de Shelley, tanto la madre como la prometida de Víctor, ambas personas muy queridas para él, mueren trágicamente y, en el caso de Elizabeth, es asesinada por la criatura, que busca vengarse de su creador.

"Creo que a la gente le va a encantar lo épico que es y su magnitud, es todo un festín", expresó Goth en declaraciones a Entertainment Tonight, abordando la visión de del Toro del clásico. "Pero creo que también les conmoverá muchísimo y quizá les sorprenda lo mucho que se ha volcado en ello. Es el proyecto de toda una vida para Guillermo", añadió.

El cineasta, que escribe y dirige el filme, aseguró llevar 25 años soñando con hacer esta adaptación. En declaraciones recientes a Vanity Fair expresó su amor tanto a la autora del clásico, al ilustrador Bernie Wrightston y al actor que en las pasadas adaptaciones dio vida al monstruo, Boris Karloff. "Mary Shelley y Bernie Wrightson y Karloff son tan importantes para mí como mi padre y mi madre. Ellos dieron a luz lo que soy, y punto", declaró.

Junto a los mencionados Isaac, Elordi y Goth, completan el reparto de la película Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Charles Dance y Christoph Waltz, entre otros.