Jacob Elordi, irreconocible como el monstruo Frankenstein en la película de Guillermo del Toro

Frankenstein, la adaptación de Guillermo del Toro del clásico de Mary Shelley, llegará a Netflix el próximo mes de noviembre. Y aunque aún no hay fecha concreta de estreno, para amenizar la espera el servicio de streaming ha lanzado nuevas imágenes del filme, que incluyen un vistazo al mítico monstruo, encarnado por un irreconocible Jacob Elordi.

Las fotografías, inicialmente lanzadas por Vanity Fair y después ya compartidas por Netflix, muestran a la criatura embozada en una capa, dejando solo al descubierto parte de su nariz cosida y su penetrante mirada, además de a Jason Isaac caracterizado como el doctor Victor Frankenstein en su laboratorio, admirando su creación, o junto al propio cineasta, observando un cuerpo encogido y atado.

Otras imágenes se centran en otros miembros del reparto como Mia Goth en el papel de Elizabeth Labenza, la prometida del ambicioso científico titular; Christoph Waltz como Harlander y Christian Convery como el joven Victor.

"Estamos solo celebrando una hermosa misa. La iglesia no la construimos nosotros, pero en ella pronunciamos un gran sermón apasionado y desgarrador", expresó del Toro en una entrevista concedida al mencionado medio estadounidense, hablando sobre la cinta.

25 AÑOS PERSIGUIENDO UN SUEÑO

"[Boris] Karloff es eterno. Bernie [Wrightston] es eterno. Pero no estamos haciendo de Karloff y no estamos haciendo de Bernie, y no estamos haciendo de Mary [Shelley]", señaló el realizador, refiriéndose respectivamente al actor que en pasadas adaptaciones de Frankenstein interpretara a la criatura, al ilustrador que lo plasmó sobre el papel y a la autora que lo concibió. "Pero diré esto. Mary Shelley y Bernie Wrightson y Karloff son tan importantes para mí como mi padre y mi madre. Ellos dieron a luz lo que soy, y punto", añadió.

"Esta es, para mí, la culminación de un viaje que ha ocupado la mayor parte de mi vida", declaró el cineasta en un reciente acto de Tudum, tal y como recoge BloodyDisgusting, señalando además cómo los monstruos han llegado a convertirse en su "sistema de creencias personal".

Así, el oscarizado director remarcó que se pueden ver trazas de la novela de Shelley en todas sus películas y que a lo largo de los años ha buscado "explorar la relación entre la humanidad y los monstruos, el creador y la creación, el padre y el hijo". "Quería hacer esta película incluso antes de tener una cámara, y llevo más de 25 años persiguiéndola activamente. Ha crecido tan cerca de mí que ahora es una biografía", aseguró.