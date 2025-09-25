Estados Unidos, al borde de una guerra nuclear en el tráiler de Una casa llena de dinamita, lo nuevo de Kathryn Bigelow - NETFLIX

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Una casa llena de dinamita (A House of Dynamite), la primera película de la oscarizada directora Kathryn Bigelow (En tierra hostil) en ocho años, llegará a las salas el próximo 10 de octubre y el 24 de octubre aterrizará en Netflix. Para ir calentando motores, el filme protagonizado por Idris Elba y Rebecca Ferguson, ha lanzado un potente tráiler en el que Estados Unidos se sitúa al borde de una guerra nuclear cuando un misil desconocido impacta en territorio estadounidense.

"Siempre he pensado que con este libro bastaba. Así teníamos a la gente controlada, al mundo en orden. Y si nos veían preparados, nadie iniciaría una guerra nuclear", narra una voz al principio del avance de poco más de dos minutos de duración. Al mismo tiempo se muestran imágenes de lo que parecen ser las oficinas del servicio de inteligencia estadounidense en las que trabaja el personaje de Ferguson.

Sin embargo, la tensión aumenta cuando detectan que hay un misil que puede impactar en alguna zona de Estados Unidos, poniendo al país en alerta máxima ante un posible enfrentamiento nuclear. A partir de ese momento, tanto el Gobierno como los servicios secretos se disponen ha hacer todo lo posible para evitar las terribles consecuencias... mientras se desata el caos en las calles.

"Cuando un único misil no atribuido es lanzado contra Estados Unidos, comienza una carrera para determinar quién es el responsable y cómo actuar en respuesta", adelanta la escueta sinopsis oficial del filme dirigido por Bigelow a partir de un guion firmado por Noah Oppenheim (Día cero).

El reparto de Una casa llena de dinamita está encabezado por Elba (Luther), Ferguson (El gran showman), Gabriel Basso (El agente nocturno), Jared Harris (Chernobyl), Tracy Letts (Lady Bird), Anthony Ramos (Twisters), Moses Ingram (Gambito de dama), Jonah Hauer-King (La fiebre de los ricos), Greta Lee (Vidas pasadas) y Jason Clarke (La noche más oscura) entre otros. Completan el reparto otros como Malachi Beasley, Brian Tee, Brittany O'Grady, Gbenga Akinnagbe, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry, Kyle Allen y Kaitlyn Dever.

La película fue presentada en el pasado Festival de Venecia y es una de las grandes apuestas de cara a la temporada de premios del gigante del streaming, que también tiene pendiente el estreno de otras cintas como Nouvelle Vague de Richard Linklater, Frankenstein de Guillermo del Toro o Jay Kelly, lo nuevo de Noah Baumbach.