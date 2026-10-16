La momia 4 con Brendan Fraser y Rachel Weisz anuncia su título oficial a un año de su estreno - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

La nueva película de La momia, que contará con el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz como protagonistas, ha desvelado su título oficial. El anuncio llega cuando queda justamente un año para que el filme vea la luz en cines, pues su estreno está previsto para el 15 de octubre de 2027.

Esta cuarta entrega de la franquicia llevará por título The Mummy: Book of the Dead (en español, La momia: El libro de los muertos). Universal ha publicado además su logo, que sigue la línea de las anteriores películas. Por el momento, los detalles sobre la trama permanecen bajo llave.

In one year, The Mummy: Book of the Dead opens. In theaters October 15, 2027. pic.twitter.com/IWecTchmxQ — The Mummy (@themummy) October 15, 2026

Además de con Fraser y Weisz, la película contará con el regreso de más miembros de su elenco original: John Hannan, Kevin J. O'Connor y Oded Fehr. A ellos se suman Michael Johnston (Obsesión) y Numan Acar (Homeland).

El filme se encuentra actualmente en pleno rodaje y ya son varias las filtraciones que circulan por internet. La más reciente mostraba al dúo formado por Weisz y Fraser reunidos de nuevo, mientras que otra ofrecía un vistazo a la actriz completamente caracterizada, con un atuendo propio de los años 20.

FIRST LOOK AT BRENDAN FRASER AND RACHEL WEISZ ON SET FOR THE MUMMY 4!! pic.twitter.com/oN6ve6bTCK — The Dr. Rachel Weisz daily count bot (@kiana_weisz) October 14, 2026

FIRST LOOK AT RACHEL WEISZ FILMING FOR THE MUMMY 4! pic.twitter.com/mB1MqvgiJk — The Dr. Rachel Weisz daily count bot (@kiana_weisz) September 26, 2026

¿CÓMO ENCAJA LA NUEVA PELÍCULA DE LA MOMIA EN LA CRONOLOGÍA DE LA SAGA?

La momia: El libro de los muertos marcará el reencuentro de Fraser y Weisz tras 25 años, pues la intérprete no participó en la tercera entrega de la saga, titulada La tumba del emperador Dragón, y fue sustituida por Maria Bello. Esta nueva cinta funcionará como una secuela directa de la última película de la que formó parte, El regreso de la momia, ignorando así la tercera.

El proyecto estará dirigido por el dúo formado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, cineastas agrupados bajo la denominación artística de Radio Silence. El guion corre a cargo de David Coggeshall, autor de los libretos de cintas como La huérfana: Primer asesinato o Exorcismo en Georgia.