Tráiler de Scream 7 con el nuevo Ghostface y el regreso de Neve Campbell

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

La séptima entrega de Scream, la popular franquicia de terror, llegará a las salas el 27 de febrero de 2026. El filme dirigido por Kevin Williamson reunirá de nuevo a los personajes encarnados por Courtney Cox y Neve Campbell. Y para ir calentando motores, la producción ha lanzado un primer y brutal tráiler en el que un nuevo Ghostface irrumpe en la vida de Sidney Prescott y su hija.

El avance, de menos de un minuto de duración, comienza con el ataque de Ghostface a la hija de Sidney (Campbell) durante su estancia en un hotel. "No voy a hacerle daño hasta que vengas tú", advierte el asesino en serie al personaje de Campbell por teléfono. A continuación se muestran fugaces escenas del brutal enfrentamiento entre madre e hija contra el asesino encapuchado.

Junto Campbell y Cox completan el reparto de Scream 7 Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O'Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons y Mark Consuelos. Kevin Williamson dirige el filme y firma el guion junto a Guy Busick

Además, cabe recordar que según las últimas informaciones, esta nueva entrega contará con el regreso de varios personajes a los que se creía muertos. Es el caso de Scott Foley, quien dio vida a Roman Bridger, el villano de Scream 3, Matthew Lillard, quien interpretó al asesino en la película original y David Arquette (Dewey Riley). Aún así, es probable que su apariciones sean a través de los recuerdos del personaje de Campbell.

"Cuando un nuevo asesino Ghostface aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott (Neve Campbell) ha construido una nueva vida, sus peores miedos se hacen realidad cuando su hija (Isabel May) se convierte en el siguiente objetivo. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin a la masacre de una vez por todas", reza la sinopsis oficial.