El director de La momia atiza a Tom Cruise: "Me sentí insultado"

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

En 1999 llegaba a los cines La momia, filme en clave de aventuras que catapultó al estrellato a Brendar Fraser. Su director, y también de la posterior secuela, Stephen Sommers, ha cargado contra el remake que Tom Cruise protagonizó en 2017, alegando que se sintió "insultado" cuando Universal Pictures decidió no contar con él.

La primera entrega de la Momia fue todo un éxito de taquilla, recaudando 409 millones de dólares en todo el mundo. En 2001 vio la luz una secuela y un año más tarde, su spin-off, El Rey Escorpión, filme que puso en el mapa de Hollywood a Dwayne Johnson.

Posteriormente, llegarían, La momia: La tumba del emperador dragón y varias entregas televisivas del Rey Escorpión. Sin embargo, Universal quiso reiniciar la franquicia como parte de sus planes para construir un nuevo universo de terror que pretendía reunir a todos sus monstruos, del mismo modo que lo hizo Marvel en el UCM con los Vengadores.

Dicho universo comenzó oficialmente en 2014 con la escena postcréditos de Drácula, la leyenda jamás contada. Aunque no sería hasta tres años más tarde, cuando tras este prólogo, llegaría el remake de La momia, que contó con Cruise como protagonista.

Sommers, ha cargado duramente ahora contra esta película estrenada en 2017 que, pese a contar con el protagonista de Top Gun: Maverick terminó pasando sin pena ni gloria por las salas de cine. Y lo ha hecho en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, donde fue abordado sobre si Universal llegó a contactar con él para este filme.

"No", respondió tajante. "En realidad me sentí un poco insultado porque ni los guionistas [David Koepp, Christopher McQuarrie y Dylan Kussmany] ni el director [Alex Kurtzman] de esa versión de Tom Cruise contactaron conmigo. Yo me pongo en contacto con la gente si voy a hacerme cargo de las cosas de alguien. La tercera película, que dirigió Rob [Cohen] es como mi pequeño", comentó.

"No quería pisarle los pies, de manera que ayudé a producirla. Pero no tuve nada que ver con la de Tom Cruise. Nunca me contactaron ni me llamaron. Estaba dedicándome a otras cosas, tampoco es que me echase a llorar, pero sencillamente pienso que es una cuestión de mera cortesía", apuntaló Sommers.

Es más, también abordó cuanto hay de cierto en la posibilidad de hacer una nueva entrega de La momia, que reúna a Fraser y a Rachel Weisz, los protagonistas de su saga. Aunque su respuesta no resultó demasiado esperanzadora, desafortunadamente.

"Toda la gente de Universal desde que me fui es nueva. No los conozco y no me han llamado, así que, no sé qué pasa por sus cabezas. Tendría que ser algo verdaderamente especial. Por supuesto que volvería a trabajar con todo el reparto", aclaró. En cuanto a cómo ayudó a lanzar la carrera actoral de Johnson con su cameo en El regreso de la momia. Sommers, quien también ejerce como productor de las secuelas del Rey Escorpión, recordó que quedó realmente impresionado con la estrella de la WWE durante su participación en el rodaje antes de que el estudio lo convenciese para darle su propia cinta dentro de la saga.