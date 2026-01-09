Stranger Things no ha terminado: Los Duffer anuncian otro spin-off y marcan distancias con Star Wars y Juego de Tronos - NETFLIX / LUCASFILM
MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -
Stranger Things ha cerrado su historia principal, pero Netflix no se despide de uno de los mayores fenómenos de su historia. Con Tales From '85 prevista para este 2026 y un spin-off en imagen real en desarrollo, Matt y Ross Duffer han anunciado un nuevo proyecto derivado, además de explicar cómo se diferencia su estrategia de expansión de franquicias como Star Wars y Juego de tronos.
"Para nosotros, es ir paso a paso. Ahora mismo, todo lo que has dicho es lo único que tenemos planeado...", asegura Matt Duffer en una entrevista con Entertainment Weekly, conversación donde indica que Stranger Things: Tales from '85 y la ficción en imagen real son los únicos spin-offs televisivos en marcha. "Bueno, hay otra cosa de la que no puedo hablar, así que, en cierto modo, te he mentido... Y también es muy, muy guay", rectifica el realizador, revelando así la existencia de un tercera entrega derivada.
El cocreador de Stranger Things ha subrayado que su plan de expandir la franquicia es "algo muy distinto de Juego de Tronos o Star Wars" y que tienen "una filosofía muy concreta sobre cómo la serie y el universo de Stranger Things deben continuar". Para Duffer, el objetivo de los futuros spin-offs es que no se limiten a rellenar huecos "cada vez más estrechos" del relato original.
"Para poder avanzar, tenemos que construir una nueva mitología, porque, si no, vamos a seguir encontrando estos pequeños huecos estrechos, y cada vez será más estrecho y más forzado", explica el director, que añade que "el objetivo es abrirlos de par en par y hacer algo muy nuevo y muy diferente".
En esa línea, la franquicia se reservará la serie de animación Tales From '85, ambientada entre la segunda y la tercera temporada de Stranger Things, como la última parada dentro del arco principal de la saga antes de explorar territorios inéditos: "Estamos muy orgullosos de Tales From '85 y de la obra de teatro, pero esos proyectos están excavando los últimos pequeños huecos que quedaban en la narrativa que contamos a lo largo de Stranger Things".
Según los Duffer, esta filosofía se plasmará a partir del spin-off en imagen real, del que señalaron que será una "entidad propia e independiente" a pesar de que otorgará "respuestas a dudas relacionadas con la memoria de Henry Creel". Tal y como confirmó el tándem creativo, la ficción responderá a preguntas relacionadas con la escena del capítulo final en la que el joven Henry se topa con una misteriosa piedra asociada al Mundo del Revés, al Abismo y al origen de sus poderes.
"Es en realidad una historia completamente diferente, con una ubicación completamente diferente y con actores y personajes completamente diferentes", apuntaron los directores de Stranger Things sobre ese futuro proyecto, que explora "una mitología completamente nueva" a la vez que "contestará a algunas de las preguntas que quedan abiertas".