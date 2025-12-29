Miley Cyrus confiesa la verdadera razón por la que fue a la gala de los Oscar - CONTACTO

MADRID, 29 Dic. (CulturaOcio) -

Miley Cyrus, cantante ganadora de tres Grammy y recordada por encarnar a la icónica Hannah Montana, ha detallado la táctica sin ningún tipo de rodeos con la que acostumbra a ofrecer su música a distintos cineastas. Además, ha rememorado cómo un encuentro de lo más natural con James Cameron desembocó en Dream As One, el tema que suena en los créditos finales de Avatar: Fuego y ceniza, tercera entrega de la saga de ciencia ficción creada por el director de Titanic y Terminator.

"La suelto ahí [la propuesta], como hago siempre", revela Cyrus en una entrevista con People donde explica que le planteó de forma directa una colaboración a Cameron cuando coincidieron en la D23 Expo de 2024. "Ya sabía cuál era la respuesta a '¿y tú en qué has estado trabajando?'. Sé que él lleva con Avatar muchísimo tiempo", añade la artista, que reconoce que fue al grano y le dijo: "Avísame si algún día necesitas música".

Según asegura Cyrus, la oferta llegó "en el momento perfecto" y "ocurrió de manera orgánica". "James nos llama 'Legends in law'", desvela la cantante sobre el título con el que Cameron bautizó su relación. Se trata de un juego de palabras que nace de la mezcla del reconocimiento Disney Legends, con el que ambos fueron distinguidos en aquella D23 Expo, y el término "in law", que en inglés se utiliza para referirse a los familiares políticos.

Además, la cantante ha desvelado que esta manera de ofrecer su música a cineastas no es nueva en su trayectoria. "Hice lo mismo con Jamie Lee Curtis", indica al recordar cómo su tema Beautiful That Way terminó en The Last Showgirl, el drama dirigido por Gia Coppola y protagonizado por Pamela Anderson y Curtis. "Así es como acabé haciendo The Last Showgirl y ahora formando parte de Avatar", señala.

"Por eso fui a los Oscar este año. A todo el que venía, se presentaba y me decía quién era, yo le respondía: 'Bueno, si necesitas música, aquí estoy'", dice Cyrus, subrayando su apuesta por una estrategia que no se limita a la gran pantalla: "No sé qué escribiría para una segunda temporada de Mi reno de peluche, pero lo dejé caer".

Tras las declaraciones de Cyrus, no resultaría extraño que su música forme parte de próximos proyectos de grandes estudios, pero, por ahora, la atención recae en Dream As One. La canción funciona como broche musical para Avatar: Fuego y ceniza, que hasta la fecha ha recaudado 760,4 millones de dólares a nivel mundial tras solo dos fines de semana en cartelera. 217,7 millones proceden de Norteamérica y 542,7 millones del resto del mundo.