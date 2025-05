Richard Gadd denuncia la "intorelable" presión tras el éxito de Mi reno de peluche: "Ha sido un huracán"

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

Mi reno de peluche fue una de las series más vistas de Netflix de 2024, título que logró hacerse con 2 Globos de Oro, otros tantos BAFTA y 4 premios Emmy. Su creador y protagonista, Richard Gadd, ha pasado a ser mundialmente conocido gracias a la miniserie, una fama que, tal como ha revelado en una reciente entrevista, no le ha resultado fácil encajar.

En declaraciones a The Guardian, Gadd ha contado cómo cambió su vida tras el estreno. "Salió un jueves, y para el domingo ya había gente tocando a mi puerta pidiendo autógrafos. Yo era un cómico en circuitos alternativos, actuando cada noche ante cinco personas, así que fue un cambio enorme. Todavía me estoy acostumbrando. Ir al supermercado ahora implica mil precauciones", expuso el humorista, que añade: "Nunca quise fama".

"Simplemente me gustaba la idea de que, algún día, haría una obra que tuviera importancia cultural, porque entonces, tal vez, aprendería a quererme a mí mismo. La emoción más fuerte que viene con la fama es una especie de paranoia al estar en público", esgrimió.

La mujer en la que se basa el personaje de Jessica Gunning y que supuestamente acosó a Gadd demandó a Netflix a raíz de la serie. "Ha habido muchos momentos difíciles. La serie ha alcanzado un nivel de intensidad tan extremo que, en ocasiones, he sentido que la presión era intolerable. Ha sido como un huracán. No creo estar aún en el punto de poder reflexionar al respecto. Necesito un verdadero descanso para encontrar la manera de volver a poner los pies en la tierra, porque me siento muy agobiado", comenta al respecto.

El próximo proyecto de Gadd, Half Man, es un drama de seis episodios producido por HBO y la BBC que se estrenará en 2026. "Cuando Ruben, el 'hermano' distanciado de Niall, aparece en su boda, se desata una explosión de violencia que nos catapulta hacia el pasado de sus vidas. Abarcando casi cuarenta años, desde los años 80 hasta la actualidad, esta ambiciosa serie narrará los altibajos de la relación entre ambos, desde que se conocieron siendo adolescentes hasta su ruptura en la madurez, con todos los momentos buenos, malos, terribles, divertidos, llenos de ira y desafíos que vivieron en el camino. Capturará la energía salvaje de una ciudad en transformación, incluso de un mundo en cambio, y buscará llegar al fondo de una difícil pregunta... ¿Qué significa ser un hombre?", reza la sinopsis oficial.