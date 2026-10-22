Archivo - Michael, el taquillero biopic del Rey del Pop, ya tiene fecha de estreno en SkyShowtime - UNIVERSAL PICTURES - Archivo

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

El 24 de noviembre Michael, el biopic dirigido por Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer) que narra la primera parte de la carrera del icónico artista, llega a SkyShowtime. El filme protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del legendario músico, aterriza al fin en la plataforma tras arrasar en cines, donde recaudó recaudó más de 1.000 millones de dólares.

Estrenado el pasado mes de abril, y con su secuela ya en marcha, Michael aborda la primera parte de la vida y legado del cantante. Así, la cinta arranca relatando sus inicios como gran estrella de The Jackson 5, el grupo que formó junto a sus hermanos bajo la estricta supervisión de su padre, y abarca hasta finales de los ochenta, con Michael Jackson convertido ya en icono mundial tras el éxito de Thriller, su gran álbum.

La continuación, cuya preproducción lleva meses en marcha, abordará la segunda parte de la carrera del artista que falleció el 25 de junio de 2009 mientras preparaba su gira de regreso, This Is It. Es de esperar, por tanto, que la secuela de Michael se adentre en las acusaciones de pederastia que pesaron sobre Jackson, pero lo hará siempre "desde el punto de vista" del propio artista.

Así lo confirmó Jaafar Jackson, que tras su debut cinematográfico en la primera entrega retomará el personaje protagonista en esta continuación. "Es la historia de otra persona. Es la visión que otra persona tiene de lo que es, y está motivada principalmente por unos intereses propios", explicó el actor en una entrevista concedida a la revista GQ en la que añadió que "ese es, en realidad, el problema que hemos tenido como familia: que no se haya escuchado la voz de Michael".

LA FACETA MÁS PERSONAL DE MICHAEL JACKSON

"La película muestra el viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento.

Descubriéndonos tanto su vida fuera de los escenarios como algunas de las actuaciones más emblemáticas de su carrera en solitario, Michael nos brinda un asiento en primera fila para conocer a Michael Jackson como nunca. Aquí comienza su historia", reza la sinopsis de de la cinta.

Con guion del tres veces nominado al Oscar John Logan (Gladiator, La invención de Hugo), el reparto de Michael lo completan Nia Long (Empire), Laura Harrier (Spider-Man: Homecoming), Juliano Krue Valdi (Una Casa de Locos), Miles Teller (Top Gun: Maverick) y el dos veces nominado al Oscar Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing).