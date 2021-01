Michael Keaton no será el Batman principal del DCEU en lugar de Ben Affleck

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

Tras las últimas informaciones que apuntaban a que Michael Keaton sustituiría a Ben Affleck como el Batman principal del Universo Extendido DC. Estas especulaciones han sido ahora desmentidas y por el momento los fans solo verán al actor en una película, el filme en solitario de The Flash que abrirá de par en par la puerta del Multiverso y en el que, en principio, coincidirá precisamente con Affleck.

Todo comenzó cuando el reportero de The New York Times, Brooks Barnes, que recientemente ha publicado un artículos sobre los planes de futuro de DC Films, respondió a un tuit que preguntaba cuántas franquicias de Batman está planeando Warner Bros. La única franquicia ahora mismo en marcha y confirmada es The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, y se le preguntó a Barnes si Keaton encabezaría una segunda saga, recuperando así su estatus de protagonista en otros filmes tras Batman y Batman Vuelve, las cintas dirigidas por Tim Burton.

Barnes simplemente replicó "Keaton", lo que fue entendido por muchos fans como una respuesta afirmativa e incluso provocó que Batman Beyond o Batman del futuro, una de las versiones más queridas de los fans que presenta a un Bruce Wayne anciano, se convirtiera en tendencia en Twitter. Sin embargo, Barnes aclaró posteriormente la confusión.

"Estuve desconectado y a la vuelta me encontré toda esta locura sobre Michael Keaton. Me refería a la única película en la que se anunció que Keaton participará, no a un conjunto de sus propias películas de Batman. Si tuviera información sobre qué más habrá después de The Flash obviamente la habría puesto en mi artículo", matizó. De esta manera, el periodista aclaró que, por el momento, Keaton solo aparecerá en The Flash.

