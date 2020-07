El Batman de Michael Keaton podría estar hasta en 10 películas de DC

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

Si hay una noticia que ha sorprendido, muy gratamente, a los fans de DC en las últimas semanas, esa ha sido el posible regreso de Michael Keaton a su icónico papel como Batman. El veterano Bruce Wayne podría volver para la película de The Flash que prepara Andy Muschietti. Y más allá de eso, su contrato podría incluir hasta 10 apariciones en películas de DC.

Aunque por el momento no es oficial que Keaton vaya a ponerse la capa del Hombre Murciélago de nuevo, tres décadas después de su última interpretación, el fandom se ha mostrado muy optimista con la idea, que se ha extendido como la pólvora por las redes sociales.

Los rumores apuntan a que Warner quiere convertir al viejo Batman en una especie de Nick Fury de Marvel, actuando a la vez como mentor de los héroes y como nexo de unión entre varias historias. Sin embargo, para que esto suceda, el contrato de Keaton debería incluir un buen número de apariciones en el DCEU -Samuel L. Jackson ha aparecido en 11 cintas de Marvel-, y según asegura We Got This Covered, ese es precisamente el plan del estudio.

El portal -cuyas fuentes ya anticiparon las series de Justice League Dark y Green Lantern en HBO Max, así como el fichaje de Robert Pattinson para The Batman- asegura que el contrato que está negociando actualmente Keaton incluye tres apariciones principales de Batman y siete papeles secundarios en otros proyectos. Un compromiso a largo plazo tanto para el actor como para el estudio.

Por supuesto, The Flash sería una de las apariciones principales del viejo Bruce Wayne, que también tiene firmes posibilidades de aparecer tanto en la película de Batgirl como en el hipotético filme de Batman Beyond, que los fans llevan clamando durante años. Pero, por el momento, esto no son más que especulaciones, y habrá que esperar para ver si se hacen realidad.