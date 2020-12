DC estrenará cuatro películas en cines al año y dos en HBO Max desde 2022

MADRID, 28 Dic. (CulturaOcio) -

Los grandes estudios de Hollywood continúan avanzando hacia un nuevo modelo híbrido de consumo en el que se dará importancia a las salas de cine, pero también a los servicios de streaming. Tras el anuncio por parte de Warner de estrenar todos sus lanzamientos de 2020 en cines y en HBO Max simultáneamente, ahora le toca el turno a DC, cuyos planes incluyen cuatro películas en salas y dos online al año a partir de 2021.

Según el presidente de DC Films, Walter Hamada, en los próximos años Warner planea estrenar hasta 4 cintas del DCEU en la gran pantalla, y al menos otros dos proyectos exclusivos para el streaming, con una lista de proyectos que incluyen películas tan esperadas como The Flash de Andy Muschietti o Adam Warlock con Dwayne Johnson.

En una entrevista con The New York Times, Hamada explicó que cada año se estrenarán seis proyectos de DC, de los cuales cuatro (las películas más caras y populares) llegarán a los cines, mientras que otros dos se lanzarán directamente en HBO Max.

El medio también señala que la intención del estudio puede ser comercializar en salas las películas más populares de la franquicia, mientras que en el streaming se estrenarán proyectos más arriesgados como Static Shock, producida por Michael B. Jordan, o la aventura en solitario de Batgirl, aunque el presidente de DC no añadió ningún comentario al respecto.

Por otro lado, Hamada subrayó que HBO Max es una parte fundamental en el futuro del universo DC. "Con cada película que estamos viendo ahora nos preguntamos, ¿qué potencial tiene para un spin-off en Max?", dijo en la entrevista.

Por el momento, los próximos estrenos del DCEU, The Batman con Robert Pattinson y El Escuadrón Suicida de James Gunn, ya tienen previstas series derivadas en la plataforma, mientras que otros proyectos como Green Lantern Corps. o Liga de la Justicia Oscuro -además del Snyder's Cut de Justice League- serán contenido exclusivo para streaming.

Actualmente, hay tres películas del universo DC programadas para 2022: The Batman, The Flash y Aquaman 2, mientras que Adam Warlock y Shazam Fury of Gods continúan en pre-producción, de cara a su estreno en 2023.