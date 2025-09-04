Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, reniega del biopic del Rey del Pop: "No participé en absoluto"

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Michael, el biopic de Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua, llegará a las salas el 24 de abril de 2026. La película estará protagonizada por Jaafar Jackson, el sobrino del Rey del Pop y contará con Colman Domingo como el padre de la estrella. Recientemente, Domingo afirmaba que Paris Jackson, hija del artista, le había mostrado su apoyo, pero esta ha asegurado no estar involucrada en el filme.

"Están apoyando mucho nuestra película", expresó el actor en una entrevista concedida a People, refiriéndose tanto a Paris como a Prince Jackson. El intérprete añadió incluso que había "hablado brevemente" con la primera sobre el proyecto y que esta se había mostrado "encantadora y cariñosa".

La artista contradecía poco después estas declaraciones en sus redes sociales. "[Colman Domingo], no le digas a la gente que fui 'de ayuda' en el rodaje de una película en la que no participé en absoluto, jajaja, eso es muy raro", escribía Jackson en su cuenta de Instagram.

Si bien la hija del Rey del Pop admitía haber leído "uno de los primeros borradores del guion" y haber dado su opinión sobre lo que le "parecía poco honesto" o no le convencía, también expuso que no le habían hecho caso y que ella había "seguido adelante con su vida", ya que no era ni su problema ni su responsabilidad.

Paris Jackson calls out Colman Domingo for saying she had been “very helpful” during Michael Jackson biopic:



“Don’t be telling people I was ‘helpful’ on the set of a movie i had 0 involvement in lol that is so weird… i read one of the first drafts of the script and gave my… pic.twitter.com/dZRcSLuNA3 — Pop Base (@PopBase) September 3, 2025

Más tarde, la cantante retomó el tema, mencionando que había recibido "muchas respuestas" a su publicación. "Me he retirado y lo he dejado estar porque no es mi proyecto. Así que, ya sabéis, van a hacer lo que vayan a hacer", reiteró sobre su nula participación en el biopic.

"Una de las principales razones por las que no he dicho nada hasta ahora es porque sé que muchos de vosotros vais a estar contentos con él. Una gran parte de la película complace a un sector muy específico de los fans de mi padre que aún viven en la fantasía, y ellos van a estar contentos con ella", explicó Jackson.

Cabe recordar que el biopic ha estado rodeado de gran polémica desde el inicio de su producción y ha sufrido reiterados retrasos y notables cambios. Según señala The Hollywood Reporter, la cinta inicialmente iba a abarcar toda la vida de la estrella, pero finalmente solo narrará el comienzo de su carrera, culminando con su salida de The Jackson 5. El resto de su carrera lo abarcará una segunda película que ya estaría en desarrollo.

Aparte de contar con el sobrino del propio Rey del Pop en el papel principal y con Domingo como Joe Jackson, el reparto de Michael incluye a Nia Long como madre del artista, además de a Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate y Derek Luke, entre otros.