Michael Bay dirigirá una película sobre la guerra de Irán y el rescate de los pilotos en la operación Furia Épica - CONTACTO

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Michael Bay, responsable de títulos como Armageddon, Pearl Harbor o la saga Transformers, dirigirá una nueva película para Universal Pictures, estudio con el que ya colaboró en su último filme, Ambulance: Plan de huida. La cinta abordará la reciente misión de rescate de los dos pilotos estadounidenses del caza F-15 derribados en Irán durante la operación Furia Épica (en inglés, 'Epic Fury').

La noticia ha sido dada a conocer por Deadline, que señala que la película estará basada en el próximo libro de Mitchell Zuckoff, que se publicará en 2027 y narrará la historia de lo acontecido el pasado mes de abril. La misión de rescate fue calificada de "histórica" por Donald Trump, durante una rueda de prensa en la que también resaltó su dificultad comparándola con "buscar una aguja en un pajar".

El filme reunirá a Bay con los productores Scott Gardenhour y Erwin Stoff, con quienes ya colaboró en otra película a partir de un libro anterior de Zuckoff, 13 Horas: Los soldados secretos de Bengasi, también basado en hechos reales.

LARGA COLABORACIÓN DE BAY Y EL EJÉRCITO DE ESTADOS UNIDOS

Cabe decir que el cineasta lleva casi tres décadas colaborando con el ejército y las fuerzas del orden estadounidenses y en muchos de sus títulos, los militares aparecen como piezas clave en la resolución del conflicto. "He tenido una colaboración increíble a lo largo de mis 30 años de carrera trabajando con el Departamento de Defensa y con los extraordinarios miembros del ejército estadounidense", aseguró en declaraciones a Deadline.

"En mi película 13 Horas, ninguna fuerza de rescate respondió a la llamada de auxilio. Esta película trata sobre todos aquellos que respondieron a la llamada en una de las operaciones más complejas, intrincadas y de alto riesgo de la historia reciente. Rinde homenaje al verdadero heroísmo y a la inquebrantable dedicación de nuestros militares", añadió Bay.