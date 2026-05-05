Arranca el rodaje de Todo lo necesario, la serie sobre los tres cooperantes españoles secuestrados por Al Qaeda en 2009

Arranca el rodaje de Todo lo necesario, la serie de Marcel Barrena y Alberto Marini para Movistar Plus+ - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

Todo lo necesario, thriller basado en la historia real de los tres cooperantes españoles secuestrados a manos de Al Qaeda en el año 2009, ha comenzado su rodaje. Creada por Marcel Barrena (El 47, Mediterráneo) y Alberto Marini (Marbella, La Unidad), la serie, que llegará a Movistar Plus+ en 2027, está protagonizada por David Verdaguer, Marina Salas y Enric Auquer.

Tras el éxito de El 47, Barrena y Marini repiten como pareja creativa en esta nueva producción de Movistar Plus+ cuyo guión firman y que se rodará en Barcelona, Murcia y la ciudad senegalesa de Saint Louis. Ambos explican que en Todo lo necesario "cada personaje defiende una verdad parcial".

"Las familias quieren salvar a los suyos. Los gobiernos intentan evitar un precedente. Los negociadores saben que una palabra equivocada puede matar. Los secuestrados se mueven entre la necesidad, el negocio y la supervivencia", añaden los creadores de Todos lo necesario. Además, Barrena y Marini describen el papel de los captadores como "parte de un ecosistema político, religioso, económico y criminal mucho más complejo".

David Verdaguer (Saben Aquell, Verano 1993), Enric Auquer (El maestro que prometió el mar, Casa en flames) y Marina Salas (La ruta. Vol. 2: Ibiza, También esto pasará) interpretarán a los papeles de los tres cooperantes españoles. Junto a ellos, completan el reparto Mónica López (Rapa), Borja Espinosa (También esto pasará), Àlvar Triay (El 47), Abdelatif Hwidar (Raqa), Kaabil Sekali (Nowhere), Francesc Garrido (La deuda), Josean Bengoetxea (Jone, a veces) y Tomás del Estal (El cuco de cristal).

"Octubre de 2009. Tres cooperantes de una ONG española que opera en la frontera de Mali y Mauritania son secuestrados por Al Qaeda. Este thriller político inspirado en hechos reales recrea las complejas negociaciones políticas para su liberación, la tensión de las familias, la lucha de los rehenes por sobrevivir, las maniobras de los servicios secretos por localizarlos y, sobre todo, el dilema moral que supuso la negociación para todos los implicados a lo largo de los 267 días de cautiverio", adelanta la sinopsis oficial de la serie.