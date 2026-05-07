Meryl Streep se apunta el cameo de Lady Gaga en El diablo viste de Prada 2: "Tenía su número"

Meryl Streep dice que el cameo de Lady Gaga en El diablo viste de Prada 2 fue cosa suya: "Tenía su número" - CONTACTO/20TH CENTURY STUDIOS

MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

Meryl Streep ha retomado su rol como la implacable directora de la revista Runway, Miranda Priestly, en El diablo viste de Prada 2. La película, que ya arrasa en cines, cuenta con un buen puñado de cameos: desde diseñadores de alta costura hasta modelos, pasando por peridiostas y escritores. No obstante, el cameo estrella del filme ha sido sin duda el de Lady Gaga, que fue posible gracias a Streep.

"Estaba escrito en el guion que una estrella pop cantaría en directo en una pasarela de Milán. Íbamos a montar un gran espectáculo. Pensé que por qué no hablabámos con Gaga, porque es genial, le encanta la moda y... yo tenía su número", aseguró Streep en su paso por el programa Jimmy Kimmel Live.

"La llamé. Amo a esta chica, la quiero muchísimo. Ella se apunta a un bombardeo. Y dijo que sí. Yo le dije: 'Bueno, aún no te he preguntado lo que iba a preguntarte'. Ella respondió: 'Lo que sea. ¿Qué quieres?'", continuó la oscarizada actriz, incidiendo en que fichar a Lady Gaga fue "un gran logro" para el proyecto.

"Estábamos muy emocionados porque ella es espectacular. Ha compuesto tres canciones [para la película]. Es una gran actriz", aseguró Streep, bromeando sobre cómo la artista fue "casi demasiado buena" en la escena que rodaron juntas. "Estaba en su gira mundial. Creo que duró un año la gira. Y vino en avión directamente", explicó.

En la película, Miranda Priestly se encuentra en una encrucijada cuando tiene que pedirle un favor a Lady Gaga: que actúe en un evento de la revista durante la Semana de la Moda de Milán. La directiva de Runway finalmente accede y acaba protagonizando un divertido momento con la cantante cuando se presenta en su camerino para agradecerle, a regañadientes, que vaya a cantar en el evento.

Además de hacer un cameo en la secuela, Lady Gaga ha compuesto tres canciones para El diablo viste de Prada 2: 'Runway', junto a Doechii, 'Shape of a Woman' y 'Glamorous Life'.