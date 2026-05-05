El diablo viste de Prada en la Met Gala... pero sin su icono, Miranda Priestly (Meryl Streep)

El diablo se viste de Prada... Y para la Met Gala: Los protagonistas acuden al evento sin su líder Miranda Priestly - CONTACTO

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

Antes de despedirse de sus personajes, a los protagonistas de El diablo viste de Prada 2 les quedaba un glamuroso evento al que asistir: la Met Gala. Los actores de la película, que ya arrasa en cines, han hecho acto de presencia... aunque con una ausencia más que notable.

Aunque muchos han echado en falta en la gala a Meryl Streep, que en El diablo viste de Prada 2 retoma su papel como la implacable Miranda Priestly, lo cierto es que la actriz no ha asistido nunca al evento. A pesar de haber sido invitada en numerosas ocasiones, la intérprete siempre ha rechazado la propuesta al ser un ambiente en el que no se encuentra del todo cómoda, en palabras de su represente.

La comitiva formada por Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci sí que ha acudido a la Met. Hathaway, que en el filme retoma su papel como Andy Sachs, fue fotografiada en su paso por la alfombra y también a la salida del Hotel Pierre, donde cada año se hospedan multitud de celebridades por su cercanía al Museo Metropolitano de Nueva York.

Anne Hathaway is all smiles at the 2026 #MetGala pic.twitter.com/CH52Z8cLQ1 — The Hollywood Reporter (@THR) May 4, 2026

Por su parte, Stanley Tucci y Emily Blunt posaron juntos en la Met Gala acompañados por Felicity Blunt, esposa de Tucci y hermana de Emily Blunt.

Stanley Tucci, Emily Blunt and Felicity Blunt at the 2026 #MetGala ❤️ pic.twitter.com/IyZZziJXiN — The Hollywood Reporter (@THR) May 4, 2026

Simone Ashley, que se ha incorporado al elenco de El diablo viste de Prada dando vida a Amari en la secuela, también ha acudido a la Met Gala. La cuenta oficial de Netflix ha compartido vía X un post en el que, junto a una fotografía de la actriz, puede leerse "LA VIZCONDESA", un claro guiño al papel de Ashley en Los Bridgerton.