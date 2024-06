"X-Men es la película más gay que he hecho nunca"

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Alan Cumming dio vida a Nightcrawler en X-Men 2, cinta dirigida por Bryan Singer y estrenada en 2003. En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, el actor ha hecho un repaso a su carrera, asegurando que el filme de superhéroes es "la película más gay" que ha hecho nunca.

"Creo que la película de X-Men en la que aparezco es la película más gay que he hecho jamás. Tiene un director queer y muchos actores queer. Me encanta el hecho de que algo tan convencional y tan presente en el mundo del cómic sea tan queer", opinó.

"Creo que, en cierto modo, ese tipo de películas realmente ayudan a la gente a entender lo queer, porque puedes abordarlo de una manera artística y todo el mundo le tiene menos miedo al concepto. Es una alegoría sobre lo queer, sobre personas que tienen grandes dones y cosas realmente grandiosas y poderosas que tienen que ocultar para existir. La gente queer entiende de qué se trata", añadió.

X-Men 2 también contó en su elenco con Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart, Brian Cox, Famke Janssen, Halle Berry y Anna Paquin, entre otros. La saga comenzó en el año 2000 con X-Men y, tras la secuela, se lanzaron X-Men: La decisión final, X-Men: Primera generación, X-Men: Días del futuro pasado, X-Men: Apocalipsis, X-Men Orígenes: Lobezno, Lobezno inmortal y Logan.

Cabe destacar que Nightcrawler tiene una historia de origen complicada. El personaje es un católico practicante, y en algunas formas del universo alternativo, ha sido representado como homófobo, mientras que en otras historias, el personaje ha sido leído como gay o bisexual, posiblemente inspirado en la versión de Cumming.

Cumming tiene una extensa filmografía y ha participado en títulos como GoldenEye, La máscara 2, The Good Wife, Burlesque o The Good Fight. Actualmente, es presentador del reality show The Traitors.