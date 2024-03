Un actor de X-Men 97 responde a los ataques de odio hacia su personaje

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

El regreso de la Patrulla X a Marvel con el estreno de X-Men 97 no ha estado exento de cierta controversia debido a la condición de uno de sus personajes, Morfo. Muchos fans han vertido su odio hacia este héroe mutante en redes sociales tras confirmarse que es no binario. Sin embargo, que parte de la audiencia haya reaccionado de manera tan negativa no es algo que haya pillado por sorpresa a J. P. Karliak, el actor que pone voz al héroe en la serie de Disney+.

Ya antes de su estreno el pasado 20 de marzo, la Casa de las Ideas ofreció una descripción oficial de Morfo en la que se detallaba que se trataba de un personaje no binario. Esto es, una persona que no se percibe a sí misma como hombre o mujer.

Este hecho ha provocado un gran revuelo en redes sociales. En una reciente entrevista con CBR, Karliak, quien además de interpretar a Morfo en X-Men 97 es activista queer, no se encuentra sorprendido que parte de la audiencia haya tenido esta reacción tan violenta.

"Sé lo que pasa en el mundo, sobre todo, políticamente, por lo que no, no me sorprendió en absoluto [risas]. Creo que lo que me gustó fue la cantidad de reacciones en contra, había personas diciendo: '¿Has visto los X-Men? ¿Sabes por qué se crearon y de qué tratan? ¿Lo has olvidado?' Eso me resultó tranquilizador", aseguró el actor.

"Realmente no me he sentido ofendido con nada de lo que nadie haya publicado, por mucho que lo hayan intentado", apuntaló Karliak, que también se pronunció ante el hecho de que ciertas personas no vean con buenos ojos que en una serie ambientada en una época donde nadie empleaba el término no binario, Morfo se declare como tal.

"Dos cosas al respecto: una, que yo sepa, nunca diremos 'no binario' porque nadie lo utilizaba en los 90. No es que no existiese; simplemente, no era el término indicado para aquella época", apuntaló el intérprete. "El concepto que Morfo tiene de sí mismo podría ser el equivalente a lo que una persona moderna diría que es no binaria, pero no dispone de una palabra que lo defina. A su vez, ellos/ellas no eran términos concebidos para utilizarse como pronombres", sentenció Karlak, sobre su personaje, al que Ron Rubin interpretó a lo largo de las cinco temporadas de X-Men: The Animated series.