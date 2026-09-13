Mel Gibson alaba al reemplazo de Jim Caviezel en la secuela de La Pasión de Cristo: "Es un buen chico"

Archivo - Mel Gibson en La Pasión de Cristo - NEWMARKET FILM GROUP / ICON PRODUCTIONS - Archivo

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

Mientras que Jim Caviezel interpretó a Jesucristo en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, no retomará el papel en su secuela, La resurrección de Cristo, y Jaakko Ohtonen ha sido el encargado de tomar su testigo. Ahora, el cineasta se ha pronunciado sobre el reemplazo y la labor del actor finlandés.

En una entrevista concedida al programa The 700 Club de la cadena Christian Broadcasting Network, al ser preguntado sobre si la interpretación de Ohtonen será muy diferente de la de Caviezel, que, dado el tema de la película original, estuvo marcada por una intensa representación del sufrimiento, Gibson remarcó que él también muestra "algo de sufrimiento, porque hay que recurrir a breves momentos de la crucifixión".

"Es un actor diferente, pero ha hecho un trabajo excelente, tengo que decirlo. Es a la vez humano y muestra un desapego sereno ante lo que hace. Es una interpretación bastante buena, y es un buen chico", expresó el director, recordando cómo "entraba y recitaba el sermón de la montaña sin siquiera necesitar indicaciones". "Simplemente lo soltaba, y era increíble", indicó.

Aunque Mel Gibson no ha explicado las razones detrás del reemplazo de Caviezel, se ha asumido que está relacionado con que la película llegue más de 20 años después de la original, cuando para los personajes solo han transcurrido unos días. "Tenía sentido escoger de nuevo a todo el elenco. Habrían tenido que recurrir al CGI y otros efectos digitales -como el rejuvenecimiento de los actores-, lo cual habría sido muy costoso", explicó una fuente cercana a la producción, según recogía Variety en 2025.

De este modo, Jesús no será el único personaje interpretado por un actor diferente del que le encarnara en la cinta de 2004. Mariela Garriga toma el relevo de Mónica Bellucci como María Magdalena; Kasia Smutniak reemplaza a Maia Morgenstern como María, Pierluigi Pasino interpretará a Pedro, en la cinta original, interpretado por Francesco de Vito, y Riccardo Scamarcio será Poncio Pilato, al que en la primera entrega dio vida Hristo Shopov.

QUÉ ESPERAR DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO DE MEL GIBSON

La resurrección de Cristo estará dividida en dos entregas, con la primera llegando a los cines el 6 de mayo de 2027 y el estreno de la segunda, previsto para el 25 de mayo de 2028. Según reveló Gibson, los filmes no solo se inspiran en el Nuevo Testamento (la parte de la Biblia donde se incluye la muerte y resurrección de Cristo), sino también en el Antiguo Testamento y en material menos conocido, de manera que la narrativa lineal se yuxtaponga con acontecimientos "que le darán un significado más profundo".

Al ser preguntado sobre si las cintas reflejarían sucesos como la caída de Satanás o el jardín del Edén, el realizador confirmó que así sería. "No se puede abarcarlo todo, porque si tuvieras que hacer toda la Biblia, estarías en el cine durante 28 años. Pero hay que hacerlo en dos entregas de dos horas cada una, y destacar los puntos clave y tocar los hitos", explicó.