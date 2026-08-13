Mel Gibson dice que Arma letal 5 está perdida en "una especie de limbo" a pesar de que su guion es bueno - WARNER BROS.

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

La quinta entrega de Arma letal, la saga de acción protagonizada por Mel Gibson y Danny Glover, lleva años en desarrollo. El actor y director ha asegurado ahora que la película se encuentra en "una especie de limbo dentro de la industria" del que no consigue sacarla adelante, aunque afirma que el guion es mejor que cualquiera de los anteriores.

"Me reuní con el guionista [Richard Wenk] y terminamos el guion pensando: '¿Qué haría Donner?'. Eso fue lo que tuvimos presente durante todo el proceso y, sinceramente, creo que el guion de la quinta entrega es mejor que todos los anteriores", afirmó Gibson a Collider durante la Fan Expo Boston. "Pero está atrapada en una especie de limbo dentro de la industria cinematográfica del que no conseguimos sacarla adelante", explicó.

Tras la muerte de Richard Donner, director de la saga Arma letal, en julio de 2021 a los 91 años, Gibson y Wenk terminaron el guion de la quinta entrega. Una vez completado, la película estaba lista para entrar en producción, pero nunca llegó a ponerse en marcha.

Según Gibson, las políticas de los estudios fueron uno de los motivos por los que el guion nunca llegó a la fase de rodaje. Aun así, el actor y director mantiene la esperanza de que la película pueda hacerse realidad. Ahora, con Paramount Skydance en proceso de adquirir Warner Bros. Discovery, el actor y director de Braveheart o La pasión de Cristo confía en que Arma letal 5 pueda recibir luz verde y llegar a los cines.

LA TRAMA DE ARMA LETAL 5 TIENE EL IMPULSO DE UNA GRAN PELÍCULA DE ACCIÓN

"Creo que Warner se metió en arenas movedizas por aquel entonces... Así que el proyecto quedó enterrado en algún sitio. Y ahora creo que ese tal David Ellison, de Paramount, ha absorbido o absorberá Warner, o al menos eso parece", señaló. "Y quizá, quizá le quiten las cadenas a ese proyecto y podamos verlo dentro de un año o así", sentenció Gibson antes de dar detalles sobre la trama.

"Son mayores. Uno está jubilado y el otro tiene un trabajo de oficina. Ha engordado demasiado y todo es mucho más sencillo y menos espectacular", afirmó. De este modo, Gibson refleja el cambio tan drástico en la pareja protagonista formada por su personaje Martin Riggs y Roger Murtaugh, al que interpretó por última vez Danny Glover en Arma letal 4, estrenada en 1998.

"Pero aun así tiene la energía y, creo, el impulso de una gran película de acción", añadió. La intención de Gibson es ponerse al frente de la dirección de la película, cumpliendo así el deseo que, según él, expresó en vida Richard Donner, fallecido en julio de 2021.

"Donner, Dios lo tenga en su gloria, me dijo con esa voz profunda que tenía: 'Oye, chico, si algún día me voy, tú te harás cargo de esto, ¿verdad?'", recordó. "Le dije: '¡Cállate! No te vas a ninguna parte'. Pero, por desgracia, así fue. Cuando murió, yo no dije nada. Sin embargo, al parecer, también se lo había comentado a otras personas, y todos acudieron a mí y a decirme: 'Tienes que dirigirla'. Y yo les dije: 'Sí, de acuerdo'", concluyó Gibson.