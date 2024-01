Matthew Vaughn (X-Men) dice que Deadpool 3 "salvará el Universo Marvel" y desvela su título

MADRID, 31 Ene. (CulturaOcio) -

Deadpool 3 será la única película que Marvel Studios estrene en 2024. El filme supondrá también el debut del personaje de Ryan Reynolds -acompañado del Lobezno de Hugh Jackman- en el UCM. Un proyecto que el director Matthew Vaughn ha asegurado que puede revivir a la franquicia. Además, el cineasta se ha aventurado a dar un título.

En los últimos años, la compañía ha sufrido varios reveses en sus estrenos tanto en la gran pantalla como en streaming. El público cada vez es más reacio a este tipo de producciones, pero Vaughn, que en su momento dirigió la aclamada X-Men: Primera generación, confía en que Deadpool 3 será la que revierta la situación.

"Las pocas partes que conozco sobre Deadpool vs. Lobezno, o Lobezno vs. Deadpool -estoy seguro de que la discusión entre Ryan y Hugh está ocurriendo mientras hablamos- son increíbles", manifiesta el director en una entrevista concedida a BroBible.com. Así, Vaughn no solo le da su confianza a la cinta, sino que además vuelve a poner en la palestra el título del proyecto, Deadpool vs. Lobezno, que lleva siendo rumoreado desde hace meses, si bien aún no es oficial.

El director no ha participado en el filme, pero actualmente está promocionando su nueva película, el thriller de espías Argylle. Y tras su paso por la saga X-Men, ha querido expresar su opinión sobre el proyecto. "Ese será el empujón... El Universo Marvel está a punto de recibir un empujón y le devolverá la vida. Creo que Ryan Reynolds y Hugh Jackman están a punto de salvar todo el Universo Marvel", sentencia el cineasta, confiado. Unas palabras que no hacen sino incrementar las expectativas con Deadpool 3.

La tercera entrega del Mercenario Bocazas apunta a ser un viaje por todo el multiverso de Marvel en el que el protagonista y Lobezno se cruzarán con numerosos personajes de distintas realidades. Algunos de ellos serían incluso de sagas cinematográficas anteriores al UCM, como los propios X-Men.

La cinta acaba de concluir su rodaje después de numerosos retrasos desde mediados de 2023 provocados por las huelgas de guionistas y actores que paralizaron la industria. Finalmente, sin embargo, el equipo ha logrado terminar las grabaciones a tiempo. Así, Deadpool 3 llegará a los cines el 26 de julio para, según dice Vaughn, salvar el maltrecho UCM.