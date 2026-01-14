Archivo - La bronca de Clint Eastwood a Matt Damon en pleno rodaje: "¿Quieres hacer perder el tiempo a todos?" - AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA / THE MEGA AGENCY / CO

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

Matt Damon rodó en 2009 Invictus, drama por el que fue nominado a mejor actor de reparto, y un año después, en 2010, Más allá de la vida, ambas a las órdenes de Clint Eastwood. El protagonista de cintas como El indomable Will Hunting y la saga Bourne ha recordado cuando el oscarizado director se negó a repetir más tomas en el set de la primera y le preguntó si quería "hacer perder el tiempo a todos".

"Interpretaba a un jugador de rugby sudafricano, y ese acento es muy difícil de imitar", admitió Damon en el podcast de Conan O'Brien acerca de su primer rodaje con Eastwood en Invictus, donde daba vida al jugador de rugby Francois Pienaar. Asimismo, destacó que fue uno de los aspectos que más le costó y pasó seis meses trabajándolo con un 'coach' de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

"Fue mucho trabajo", confesó Damon. "Llegué al set preparado para rodar y era mi oportunidad de trabajar con uno de mis héroes", continuó el actor. "Hice la primera toma y hay varias maneras en las que pienso hacer la escena y él simplemente dijo: 'Corten, buena, continuemos'. Dije: 'Espera, espera, jefe. Quiero, ya sabes, quiero hacer otra. ¡Esa era la primera!'", recordó Damon.

Una petición a la que, según el actor, Eastwood le respondió: "¿Por qué? ¿Quieres hacer perder el tiempo a todo el mundo?". "Y yo le respondí: 'No, supongo que continuamos'", admitió Damon.

No obstante, Damon señaló que, si bien su propuesta de repetir la toma fue descartada, Eastwood fue cercano y amable cuando le respondió. Es más, definió al actor y director como "un tipo encantador".

"Su manera de pensar era... que el equipo va a dejarse la piel por ti siempre que no los exprimas a cada toma", concluyó Damon sobre el modo de trabajar de Eastwood como director. Y es que el actor y también cineasta, cuyo filme más reciente es Jurado nº 2, estrenada en 2024, es célebre en la industria hollywoodiense por no hacer repetir las tomas a los intérpretes con los que trabaja.