Matrix Resurrections: ¿Por qué Hugo Weaving no regresó como el Agente Smith?

MADRID, 29 Dic. (CulturaOcio) -

Matrix Resurrections contó con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss retomando sus roles de Neo y Trinity, pero también tuvo algunas ausencias. Además de Laurence Fishburne, que no repitió como Morfeo, tampoco aparece en la cinta Hugo Weaving, quien dio vida al agente Smith. Sin embargo, en un principio estaba previsto que el actor también retomara su papel en la cuarta entrega.

Los guionistas David Mitchell y Aleksandar Hemon concedieron una entrevista a Gizmodo y explicaron este cambio y por qué en Matrix Resurrections el villano está encarnado por Jonathan Groff.

"Escribimos algunos personajes, no lo voy a revelar, pero escribimos un personaje para alguien que pensamos que lo interpretaría y luego no fue posible. Y aún así, no cambiamos nada radicalmente, pero nos estábamos imaginando a ese actor en el papel. Y luego resultó que no era posible, pero no cambiamos ninguna línea pese a eso. Así que ese actor todavía está vinculado al papel", declararon. Aunque en un principio no mencionó a Weaving, Hemon terminó desvelando que se trataba de él.

"Hubo conversaciones preliminares, pero no se resolvió del todo", apuntó Hemon. "Debido a que la premisa de The Matrix y la de Matrix Resurrections son algo diferentes, el Agente Smith habría sido diferente en algunos aspectos, sin importar quién lo haya interpretado. Y Jonathan Groff está increíble en ese papel. Ha aportado una dimensión que no pude prever mientras escribíamos", sentenció el guionista.

El propio intérprete ya había explicado anteriormente que su calendario no le permitía participar en Matrix Resurrections. "Lana Wachowski estaba muy interesada en que yo fuera parte de Matrix 4. Tenía muchas ganas porque les tengo mucho, mucho cariño a todos ellos. Tenía algunas reticencias iniciales sobre la idea de volver a Matrix después de haber hecho ya tres películas, pero luego leí el guion y recibí una oferta. Inmediatamente respondí que sí y luego entramos en negociaciones. En ese momento estaba haciendo una obra de teatro, pero estábamos arreglando las fechas para poder hacer ambas cosas. Y luego Lana decidió que no quería cambiar sus fechas, así que no pude hacerlo", comentó el artista a Collider.