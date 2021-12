Todas las películas y cortos de Matrix, en orden cronológico

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

Llega a los cines 'Matrix Resurrections', la cuarta entrega de la saga creada por las hermanas Wachowski. Y con motivo del estreno, muchos espectadores han aprovechado para ponerse al día con la franquicia, volviendo a ver las tres primeras entregas de la ahora tetralogía, y también los cortos de animación de una historia que regresa a la cartelera 20 años después. Ahora bien, ¿cuál es su orden su orden cronológico dentro del timeline del universo Matrix?

Desde su estreno en 1999, 'Matrix' se convirtió en uno de los títulos más icónicos de la ciencia ficción. Inicialmente concebida como una trilogía, 'Matrix' contó además con spin-off de animación, 'The Animatrix', una colección de nueve cortometrajes que entran dentro del canon de la franquicia, lo que hace que los fans más acérremos los incluyan a la hora de ponerse al día.

Por ello, toca hacer un repaso al orden cronológico de la saga. Eso sí, no se incluyen los videojuegos, aunque alguno sea considerado canon.

1.- ANIMATRIX: CORTOS EL SEGUNDO RENACIMIENTO. PARTES I Y II

Dos de los cortos de 'The Animatrix', 'El Segundo Renacimiento. Partes I y II', narran cómo se originó 'Matrix' y cómo la Humanidad terminó luchando contra las máquinas. Se sitúa alrededor del año 2090.

2.- ANIMATRIX: UNA HISTORIA DE DETECTIVES

Según la 'Enter the Matrix: Official Strategy Guide', este corto de 'The Animatrix', este relato con toques de cine noir está situado antes de los eventos de la primera película de 'Matrix'.

3.- MATRIX

La primera película narra el origen de Neo, de cómo fue rescatado por Morfeo, cómo se unió al Nabucodonosor y cómo el Oráculo predijo que él sería el Elegido. Según Morfeo le dice a Neo, estos eventos se desarrollan sobre el año 2199, aunque ni siquiera en Sión pueden saber qué año es exactamente.

4.- ANIMATRIX: HISTORIA DEL CHICO

Corto que muestra cómo un joven escapa de Matrix con la ayuda de Neo, es una historia situada entre los eventos de 'Matrix' y 'Matrix Reloaded'.

5.- ANIMATRIX: EL ÚLTIMO VUELO DE OSIRIS

Primer corto de 'The Animatrix', cronológicamente tiene lugar justo antes de la historia de 'Matrix Reloaded'.

6.- MATRIX RELOADED

Su trama está situada seis meses después de lo sucedido en 'Matrix' y explora más a fondo el romance entre Neo y Trinity, mientras el Elegido descubre la naturaleza cíclica y la creación de Matrix.

7.- MATRIX REVOLUTIONS

La tercera entrega arranca inmediatamente tras lo sucedido en 'Matrix Reloaded', concluyendo con la trilogía, que terminaba con el sacrificio de Neo.

8.- ANIMATRIX: MÁS ALLÁ

Ocurre en algún momento después de los eventos de la trilogía inicial. Un corto que muestra una 'casa encantada' que plasma los propios glitchs de Matrix.

9.- ANIMATRIX: RÉCORD MUNDIAL

Con una trama similar a 'Historia del chico', en la que un atleta comienza a desafiar las leyes de la física y los agentes intervienen, no queda claro en qué momento de la cronología de 'Matrix' se sitúa este corto.

10.- ANIMATRIX: PROGRAMA

'Programa' narra un entrenamiento de simulación virtual dentro de 'Matrix'. Tampoco queda claro su ubicación dentro del timeline de la saga 'Matrix'.

11.- ANIMATRIX: MATRICULADO

cortometraje cuya ubicación en la cronología no queda clara, narra el intento de un grupo de rebeldes de enseñarles a las máquinas las virtudes del ser humano, entre ellas, la del libre albedrío.

12.- MATRIX RESURRECTIONS

Aunque haya tres cortos de 'The Animatrix' cuyo orden no quede claro, lo que sí es evidente es que suceden antes de lo que ocurra en 'Matrix Resurrections', cuyo estreno llega 18 años después de 'Matrix Revolutions'. Eso sí, en el universo Matrix, tal y como revela la película, han pasado no 20 años, sino seis décadas desde que Neo se enfrentó (y neutralizó) a Smith a cambio de conseguir la paz con las máquinas.