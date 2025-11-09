Marvel usó en un evento oficial un póster fan de Vengadores: Secret Wars con Miles Morales y el Todopoderoso

MADRID, 9 Nov. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre de 2026 aterrizará en los cines Vengadores: Doomsday, mientras que su siguiente entrega, Secret Wars, lo hará el 17 de diciembre de 2027. Marvel ha lanzado ahora un póster realizado por un fan de esta última que presenta a Miles Morales y el Todopoderoso (Beyonder), entre otros muchos personajes de la Casa de las Ideas.

Durante un evento para presentar en São Paulo, Brasil, su calendario de estrenos cinematográficos hasta 2027, entre los cuales se encuentran Gatto, Star Wars: Starfighter y la secuela de Los Simpson, Disney mostró un póster de Vengadores: Secret Wars, obra de un artista de DeviantArt llamado CameToGiveLuv. Como puede apreciarse, esta ilustración presenta a varios y destacados héroes del Universo Marvel.

Disney uses ‘AVENGERS: SECRET WARS’ fan poster at official upfront event in São Paulo.



The poster features characters like Miles Morales and Beyonder.



(Via: https://t.co/PHPpYkURQc) pic.twitter.com/1lCSyM0rDh — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) October 29, 2025

Entre ellos destacan el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. en el UCM; el Lobezno de Hugh Jackman; el Mr. Fantástico de Pedro Pascal; el Thor de Chris Hemsworth; y Miles Morales, que luce el traje de Spider-Man de su propia saga de videojuegos de PlayStation. Pero si hay un personaje que sobresale por encima de todos es el del Todopoderoso, cuyo diseño se asemeja al de las grapas, vistiendo su icónica chaqueta blanca, enigmática sonrisa y su rostro fundiéndose con el universo.

Dicho esto, conviene subrayar que, hasta el momento, no se ha confirmado la aparición de Miles Morales ni tampoco ninguna versión de Spider-Man en Vengadores: Doomsday o Secret Wars. Sin embargo, Kevin Feige espera que Morales, cuya aventura multiversal en clave de animación culminará en Spider-Man: Cruzando el Multiverso Parte 2, cuyo estreno está previsto para junio de 2027, debute más pronto que tarde en el UCM.

"Miles aparecerá en la tercera película del Spider-Verse, que se encuentra en producción. Espero que, poco después de eso, pueda dar el salto en carne y hueso al UCM", admitió el CEO de Marvel Studios a Omelete en noviembre del pasado año.

No obstante, Marvel parecía confirmar la existencia de Morales cuando, en el tramo final de Spider-Man: No Way Home, Peter Parker, al que volverá a interpretar Tom Holland en Spider-Man: Brand New Day, que verá la luz el 31 de julio de 2026, terminaba mudándose a un pequeño apartamento en Nueva York y escuchaba a sus vecinos llamar a su hijo adolescente, Miles, para que se vaya a la cama. Por lo tanto, aunque remota, cabe la posibilidad de que Miles termine debutando en Vengadores: Secret Wars, aunque solo el tiempo lo dirá.