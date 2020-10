¿Spider-Man 3 presentará a Miles Morales en el Universo Marvel?

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

La versión de Spider-Man de Miles Morales podría unirse pronto al Universo Marvel. La tercera aventura en solitario del Spider-Man de Tom Holland promete ser una vorágine de realidades alternativas, con rumores de que Andrew Garfield y Tobey Maguire podrían retomar sus versiones del trepamuros, y también podría incluir la versión más joven de Morales.

Según informa MCU Cosmic, Sony y Marvel ya han encontrado a un actor para interpretar a la versión más bisoña del lanzarredes. Aunque no señala expresamente Spider-Man 3 como proyecto en el que se le presentará, sería lo más lógico, ya que tendrá que aparecer en una co-producción entre ambos estudios, como parte del Spider-Verse.

Miles Morales ha ido creciendo en popularidad desde que fuese el protagonista de la película de animación Spider-Man: Un nuevo universo, y pronto también contará con su propio videojuego para Play Station 4 y 5, por lo que incluirle dentro del UCM sería un inteligente paso por parte de Marvel, uniendo el carisma del personaje al del Peter Parker de Tom Holland.

Si finalmente Morales se une a Spider-Man 3 sería otra de las grandes confirmaciones para la cinta de Jon Watts, que ya incluye, además de a los protagonistas Holland y Zendaya, el regreso de Jamie Foxx como Electro tras su aparición en The Amazing Spider-Man 2, y la aparición especial de Doctor Strange de Benedict Cumberbatch.

Por otro lado, se espera que Spider-Man 3 sea el nexo de unión entre la serie de Bruja Escarlata y Visión y la segunda película de Doctor Strange in The Multiverse of Madness, convirtiéndose en el tríptico de proyectos que abrirá las puertas al Multiverso de Marvel de cara al final de la Fase 4 y posteriores.

Mientras tanto, Sony sigue trabajando en la secuela de Spider-Man: Un nuevo universo, que también protagonizará Miles Morales en formato animación, que se ha aplazado desde el 8 de abril al 7 de octubre de 2022 por los retrasos producidos por la pandemia de coronavirus.